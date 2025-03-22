Послание Папы участникам епархиальных паломничеств

Папа Франциск обратился с посланием к участникам епархиальных юбилейных паломничеств: текст послания, направленного Папой из больницы, был зачитан в соборе Святого Петра архиепископом Неаполитанским во время Мессы с участием большого числа паломников из Неаполя и из других епархий.

Ольга Сакун - Град Ватикан

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Приветствуя верующих и их пастырей, Святейший Отец отмечает, что епархиальные паломничества отражают единство, собирающее верных вокруг их архиереев и Епископа Рима, и желание ответить на приглашение Иисуса войти «тесными вратами» (Мф 7,13).

«Такова любовь: она объединяет и позволяет возрастать вместе. Вот почему различными путями она привела вас всех к гробнице Петра, от которой мы сможете вновь отправиться в путь, укрепив веру и единство в любви».

«В эти дни, - пишет далее Папа, - я глубоко чувствовал вашу поддержку и близость, особенно через молитвы, которыми вы меня сопровождали. Поэтому, хотя для меня невозможно физически быть среди вас, я хочу выразить огромную радость, поскольку вижу ваше единство, как Церкви, со мной и между собой в Господе Иисусе. Благословляю вас и молюсь о вас. И прошу: вы тоже продолжайте за меня молиться, спасибо».