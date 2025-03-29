Послание Папы миссионерам милосердия

В эти дни Рим изобилует возможностями для примирения с Богом: с юбилейным паломничеством в Вечный город со всего мира съехались миссионеры милосердия – священники, имеющие особые полномочия в Таинстве Покаяния.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Миссионеры милосердия могут отпускать в Исповеди наиболее тяжкие грехи, которые относятся к компетенции Апостольского Престола, такие как профанация Пресвятой Евхаристии, нарушение тайны исповеди и некоторые другие, перечисленные в каноническом праве. Решение наделить некоторых пресвитеров особым мандатом Святейший Отец принял в 2015 году по случаю Юбилея милосердия, а затем продлил их служение, получив множество свидетельств об обращениях благодаря служению миссионеров милосердия.

В послании к участникам Юбилея миссионеров милосердия Папа пишет:

«Благодарю вас, ибо своим служением вы свидетельствуете об отеческом лике Бога, безгранично великого в милосердии, Который всех призывает к обращению и всегда обновляет нас Своим прощением. Обращение и прощение – это два нежных прикосновения, которыми Господь осушает всякую слезу в наших глазах; это руки, которыми Церковь обнимает нас, грешных; это ноги, которыми мы идем в нашем земном странствии. Иисус, Спаситель мира, открывает перед нами дорогу, по которой мы идем вместе, следуя за Ним силой Его миротворящего Духа».

Принимая исповедь, миссионеры милосердия призваны «внимательно слушать, быть готовыми принимать и сопровождать с постоянством тех, кто желает обновить свою жизнь и вернуться к Господу», - подчеркивает Папа Франциск и вверяет миссионеров милосердия Непорочной Деве Марии, Матери милосердия.