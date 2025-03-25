Папа: защита детей – в основе христианской общины
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Епископ Рима подчёркивает, что служение Папской комиссии подобно «кислороду» для поместных Церквей и монашеских общин, поскольку безопасность детей и уязвимых лиц – это не только обязанность, но и способ служения Христу.
Защита несовершеннолетних не должна быть одной лишь реакцией на кризисные ситуации, но крепким фундаментом, на котором зиждется жизнь общин, верных Евангелию. Таким образом работа комиссии не сводится к простому своду правил, но продвигает всю систему защиты: «Это подготовка, которая просвещает; контроль, который предотвращает; внимание, которое восстанавливает достоинство», – подчёркивается в послании.
Епископ Рима указывает на основные задачи для ватиканской институции: сотрудничество с департаментами Римской Курии; поддержка, сострадание и глубокое внимание к боли пострадавших; союз с гражданскими властями, экспертами и общественными организациями, чтобы защита детей стала универсальным языком для всего общества.
Папа Франциск напоминает, что за десять лет комиссия создала в Церкви систему безопасности и должна продолжать свою миссию – быть «стражами, бодрствующими, пока мир спит».
В конце послания Святейший Отец благодарит участников ассамблеи за труды и молитвы, заверяя в духовном сопровождении.