Папа: защита детей – в основе христианской общины

Папа Франциск на встрече с детьми на Олимпийском стадине в Риме (25 мая 2024 г.) (Vatican Media)

Папа Франциск обнародовал послание к участникам Пленарной ассамблеи Папской комиссии по защите несовершеннолетних, которая на этой неделе проходит в Ватикане. Текст обращения Святейший Отец подготовил 20 марта, находясь на лечении в больнице «Джемелли».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима подчёркивает, что служение Папской комиссии подобно «кислороду» для поместных Церквей и монашеских общин, поскольку безопасность детей и уязвимых лиц – это не только обязанность, но и способ служения Христу.

Защита несовершеннолетних не должна быть одной лишь реакцией на кризисные ситуации, но крепким фундаментом, на котором зиждется жизнь общин, верных Евангелию. Таким образом работа комиссии не сводится к простому своду правил, но продвигает всю систему защиты: «Это подготовка, которая просвещает; контроль, который предотвращает; внимание, которое восстанавливает достоинство», – подчёркивается в послании.

Епископ Рима указывает на основные задачи для ватиканской институции: сотрудничество с департаментами Римской Курии; поддержка, сострадание и глубокое внимание к боли пострадавших; союз с гражданскими властями, экспертами и общественными организациями, чтобы защита детей стала универсальным языком для всего общества.

Папа Франциск напоминает, что за десять лет комиссия создала в Церкви систему безопасности и должна продолжать свою миссию – быть «стражами, бодрствующими, пока мир спит».

В конце послания Святейший Отец благодарит участников ассамблеи за труды и молитвы, заверяя в духовном сопровождении.