Папа: перемены вызывают страх, но в Иисусе мы обретаем надежду

Зал печати Ватикана опубликовал катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции 19 марта.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Продолжая цикл размышлений об Иисусе Христе, нашей надежде, Епископ Рима начинает новый раздел, посвящённый евангельским встречам, «чтобы помочь понять, каким образом Иисус даёт надежду». Первая из этих встреч – беседа Христа с фарисеем Никодимом (Ин 3,1-3).

По словам евангелиста Иоанна, Никодим приходит к Иисусу в необычное время – ночью, и это не просто указание на время суток, а символическое отражение его внутреннего состояния. Никодим, фарисей и член синедриона, настойчиво ищет света, но его душа погружена во тьму сомнений, растерянности, непонимания происходящего. Уже в начале Евангелия сказано, что истинный Свет приходит в мир, чтобы просветить каждого человека, и Никодим ощущает этот свет в Господе Иисусе, подчёркивает Святейший Отец.

Однако понимание приходит не сразу: Никодим мыслит привычными категориями и не до конца осознаёт, о чём говорит Учитель. Фарисей успешен, он занимает важный пост, но внутренне разочарован; он осознаёт необходимость перемен, но не знает, с чего начать. По словам Епископа Рима, подобные моменты бывают у каждого, и если человек цепляется за привычное, боится новизны, его жизнь замирает. Напротив, перемены дают возможность любить и жить по-новому. Христос говорит Никодиму о необходимости родиться свыше, что в греческом языке (ἄνωθεν) означает одновременно и «свыше», и «заново». Приняв действие Святого Духа, человек возрождается, обретая новую жизнь, подчёркивает Папа Франциск.

История Никодима показывает, что этот путь реален. Позже, после распятия, «он окажется среди тех, кто пойдет к Пилату просить тело Иисуса» (см. Ин 19,39). Тогда он будет действовать открыто, не прячась в ночи, ибо его внутренняя тьма рассеяна. По словам Святейшего Отца, перемены вызывают страх: с одной стороны, они притягательны, с другой – хочется оставаться в привычной безопасности. Но именно Дух Святой побуждает выйти из этого состояния. Господь напоминает Никодиму о страхах израильтян в пустыне: их тревоги обрели зримую форму ядовитых змей, а спасение было в том, чтобы взглянуть на медного змея, поднятого Моисеем (см. Числ 21,4-9). Точно так же, чтобы избавиться от страха, важно посмотреть ему в лицо, подчёркивает Епископ Рима.

«Никодим, как и все мы, сможет взглянуть на Распятого, победившего смерть, корень всех наших страхов. Давайте и мы вознесём взор к Тому, Кого пронзили, позволим Христу встретить нас. В Нём мы обретём надежду, необходимую, чтобы принять перемены в нашей жизни и родиться заново».