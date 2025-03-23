Папа вернулся в Ватикан. Angelus: да умолкнет оружие!

В полдень 23 марта, накануне выписки из больницы «Джемелли», Папа Франциск поблагодарил и благословил тысячи верующих с балкона клиники, где в последние 38 дней он проходил лечение от двусторонней пневмонии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Попрощавшись с врачами, Святейший Отец посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где передал кардиналу Роландасу Макрицкасу, коадъютору Папской базилики, букет цветов, чтобы тот возложил их перед иконой Богоматери Salus Populi Romani. Завершив визит, Папа Франциск вернулся в ватиканский Дом Святой Марфы.

Зал печати Ватикана обнародовал послание по случаю воскресной молитвы Angelus, в котором Святейший Отец комментирует притчу из Евангелия дня: она говорит «о терпении Божьем, которое побуждает сделать нашу жизнь временем обращения». Господь использует образ бесплодной смоковницы, не принёсшей ожидаемых плодов. Виноградарь не хочет её срубать, но ещё раз удобрить, чтобы увидеть её плодоносящей (см. Лк 13,9):

«Этот терпеливый земледелец – Господь, Который заботливо обрабатывает почву нашей жизни и с надеждой ожидает нашего возвращения к Нему».

Папа Франциск благословляет верующих (Рим, больница "Джемелли", 23 марта 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Святейший Отец подчёркивает:

«За это долгое время пребывания в больнице я испытал на себе терпение Господа: оно проявлялось в неустанной заботе врачей и медработников, а также во внимании и надеждах родственников больных. Это исполненное упования терпение, укоренённое в неослабевающей любви Божией, поистине необходимо в нашей жизни, особенно в самых сложных и болезненных ситуациях».

Папа Франциск опечален возобновлением интенсивных израильских бомбардировок сектора Газа, в результате которых многие люди погибли и получили ранения. Епископ Рима призывает немедленно прекратить обстрелы, проявить мужество и возобновить диалог, чтобы освободить всех заложников и достичь окончательного прекращения огня.

Паломники на площади Святого Петра (23 марта 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

«Гуманитарная ситуация в секторе вновь стала очень серьёзной: она требует безотлагательного участия воюющих сторон и международного сообщества. В то же время я рад, – пишет Папа, – что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения. Я надеюсь, что оно будет подписано как можно скорее и тем самым поможет установлению прочного мира на Южном Кавказе».

Святейший Отец выражает признательность всем, кто терпеливо и настойчиво молится о нём, и обращается с просьбой:

«Вместе помолимся о прекращении войн и о мире, особенно в многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго. Да защитит нас Пресвятая Дева Мария и да продолжит сопровождать на пути к Пасхе».

(Обновлено в 13:39)