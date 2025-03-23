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Папа Франциск благословляет верующих с балкона многопрофильной клиники им. Агостино Джемелли (Рим, 23 марта 2025 г.) Папа Франциск благословляет верующих с балкона многопрофильной клиники им. Агостино Джемелли (Рим, 23 марта 2025 г.)  (ANSA)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа вернулся в Ватикан. Angelus: да умолкнет оружие!

В полдень 23 марта, накануне выписки из больницы «Джемелли», Папа Франциск поблагодарил и благословил тысячи верующих с балкона клиники, где в последние 38 дней он проходил лечение от двусторонней пневмонии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Попрощавшись с врачами, Святейший Отец посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где передал кардиналу Роландасу Макрицкасу, коадъютору Папской базилики, букет цветов, чтобы тот возложил их перед иконой Богоматери Salus Populi Romani. Завершив визит, Папа Франциск вернулся в ватиканский Дом Святой Марфы.

Зал печати Ватикана обнародовал послание по случаю воскресной молитвы Angelus, в котором Святейший Отец комментирует притчу из Евангелия дня: она говорит «о терпении Божьем, которое побуждает сделать нашу жизнь временем обращения». Господь использует образ бесплодной смоковницы, не принёсшей ожидаемых плодов. Виноградарь не хочет её срубать, но ещё раз удобрить, чтобы увидеть её плодоносящей (см. Лк 13,9):

«Этот терпеливый земледелец – Господь, Который заботливо обрабатывает почву нашей жизни и с надеждой ожидает нашего возвращения к Нему».

Папа Франциск благословляет верующих (Рим, больница "Джемелли", 23 марта 2025 г.)
Папа Франциск благословляет верующих (Рим, больница "Джемелли", 23 марта 2025 г.)   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Святейший Отец подчёркивает:

«За это долгое время пребывания в больнице я испытал на себе терпение Господа: оно проявлялось в неустанной заботе врачей и медработников, а также во внимании и надеждах родственников больных. Это исполненное упования терпение, укоренённое в неослабевающей любви Божией, поистине необходимо в нашей жизни, особенно в самых сложных и болезненных ситуациях».

Папа Франциск опечален возобновлением интенсивных израильских бомбардировок сектора Газа, в результате которых многие люди погибли и получили ранения. Епископ Рима призывает немедленно прекратить обстрелы, проявить мужество и возобновить диалог, чтобы освободить всех заложников и достичь окончательного прекращения огня.

Паломники на площади Святого Петра (23 марта 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (23 марта 2025 г.)   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

«Гуманитарная ситуация в секторе вновь стала очень серьёзной: она требует безотлагательного участия воюющих сторон и международного сообщества. В то же время я рад, – пишет Папа, – что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения. Я надеюсь, что оно будет подписано как можно скорее и тем самым поможет установлению прочного мира на Южном Кавказе».

Святейший Отец выражает признательность всем, кто терпеливо и настойчиво молится о нём, и обращается с просьбой:

«Вместе помолимся о прекращении войн и о мире, особенно в многострадальной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго. Да защитит нас Пресвятая Дева Мария и да продолжит сопровождать на пути к Пасхе».

(Обновлено в 13:39)

23 марта 2025, 12:29

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.