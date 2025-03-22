Папа продолжает лечение, состояние стабильно

Вечером 21 марта Зал печати Ватикана обновил информацию о состоянии здоровья Святейшего Отца, который с 14 февраля проходит лечение в римской больнице им. Джемелли.

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Клиническая картина стабильна, с небольшим прогрессом в плане моторики и дыхания. Продолжается медикаментозная терапия, дыхательная и двигательная физиотерапия. Папа Франциск посвящает время молитве и некоторым рабочим обязанностям, не принимая посетителей. Ночью он больше не использует аппарат искусственной вентиляции лёгких с маской, а прибегает к высокопоточной кислородотерапии через носовые канюли, всё реже нуждаясь в ней днём.

Обращение Папы к верующим по случаю воскресной молитвы Angelus планируется в том же формате, что и в предыдущие недели; в случае изменений пресс-служба Святейшего Престола сообщит об этом заранее.

Пока врачи не делают прогнозов относительно выписки из больницы. Следующий медицинский бюллетень ожидается не раньше понедельника.