Папа Франциск: призвание – путь надежды и служения

11 мая Церковь отметит 62-й Всемирный день молитвы о призваниях на тему «Паломники надежды: дар жизни». В своём послании к этому событию Папа Франциск подчёркивает, что призвание – это Божий дар, зовущий человека выйти за пределы самого себя и встать на путь любви и служения. Этот призыв касается каждого – и священников, и монашествующих, и мирян.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец отмечает, что современная молодёжь сталкивается с растущей неуверенностью в будущем. Экономическая нестабильность, потеря ориентиров, влияние цифровой среды – всё это усиливает кризис смысла и ценностей. Кроме того, мир охвачен несправедливостью, эгоистичным потребительством и войнами, губящими надежду. Однако Господь не оставляет человека в растерянности, но пробуждает в нём осознание того, что он любим, призван и послан в этот мир как носитель надежды.

Поэтому Церковь – особенно её пастыри – должна с вниманием и заботой сопровождать молодёжь в поисках жизненного пути. В то же время самих юношей и девушек Папа призывает быть не пассивными наблюдателями, а соработниками Святого Духа, Который наполняет их сердца жаждой служения.

Епископ Рима напоминает, что жизнь каждого человека – это «сегодняшний» дар Божий, требующий преданного ответа. Молодые подвижники – такие как Роза Лимская, Доминик Савио, Тереза из Лизье, Карло Акутис, Пьер Джорджо Фрассатти – нашли свою радость именно в призвании. Их пример показывает, что истинное счастье обретается в дружбе с живым Христом. Призвание – не путь к самоутверждению, а зов к любви и служению.

Многие молодые люди стремятся понять, куда зовёт их Бог: кто-то с удивлением открывает в себе призвание к священству или монашеской жизни, другие ощущают красоту брака, семьи, общественного служения. Но любое призвание зиждется на надежде, доверии к Богу и верности Евангелию. «Призвание и надежда, таким образом, переплетаются в Божественном замысле о радости каждого человека, призванного в первую очередь посвящать свою жизнь другим. <…> Любое призвание одушевляется надеждой, которая переходит в доверие к провидению», причём надежда – это не просто оптимизм, а твёрдое упование на Того, Кто ведёт человека по жизни.

Папа подчёркивает, что распознавание личного пути требует тишины и молитвы. Современный мир подталкивает к поспешным решениям, заполняет дни шумом, не оставляя пространства для внутреннего слушания. Но без тишины невозможно услышать Бога, разглядеть Его замысел и дать свободный ответ. Тот, кто открывается Божьему призыву, не может оставаться глухим и к голосу нуждающихся, неимущих, отверженных.

По словам Святейшего Отца, Церковь нуждается в мудрых наставниках, способных помочь молодым людям распознать знамения Бога и довериться Его воле. Нужно создавать условия, в которых юноши и девушки смогут найти своё призвание, опираясь на молитву и поддержку церковной общины.

«Церковь жива и плодотворна, когда рождает новые призвания», – подчёркивает Папа. Наш мир нуждается в свидетелях надежды, которые своей жизнью покажут: следовать за Христом – это источник радости. Святейший Отец призывает молиться о новых тружениках на ниве Господней, вверяя молодых людей заступничеству Пресвятой Девы Марии. «Всегда будьте паломниками надежды на пути Евангелия!» – завершает послание Папа, преподаёт благословение и просит о молитве.