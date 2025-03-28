Папа молится о жертвах стихийных бедствий в Азии

28 марта Папа Франциск направил телеграммы соболезнований, за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина, в связи с трагическими событиями, потрясшими три азиатские страны.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Восстанавливаясь в Доме Св. Марфы после пневмонии, Епископ Рима выразил сочувствие и духовную близость пострадавшим от землетрясения в Мьянме и Таиланде, а также от разрушительных пожаров в Южной Корее.

В послании властям Мьянмы и Таиланда Святейший Отец выражает глубокую скорбь по жертвам мощного землетрясения магнитудой 7,7, повлёкшего за собой масштабные разрушения и человеческие потери. Вверяя души погибших милосердию Всевышнего, Папа заверяет в молитвах и поддержке всех, кого затронула эта трагедия. Особые слова ободрения он обращает к спасателям и медицинским работникам, желая им стойкости и отваги в служении.

Отдельное послание было направлено корейским властям в связи с масштабными лесными пожарами, уничтожившими значительные территории. Папа возносит заупокойные молитвы о погибших, разделяет скорбь их близких, молится о скорейшем исцелении раненых. Святейший Отец отмечает неустанные усилия пожарных и спасательных служб, призывая на всех Божественное благословение утешения, исцеления и силы.