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Блаженнейший Иоанн (слева) принимает дар Папы Франциска от монсеньора Флавио Паче, главы ватиканской делегации (29 марта 2025 г.) Блаженнейший Иоанн (слева) принимает дар Папы Франциска от монсеньора Флавио Паче, главы ватиканской делегации (29 марта 2025 г.) 
ПАПА РИМСКИЙ

Папа: во времена войны важно свидетельство христианского единства

26 марта в Тиране состоялась интронизация нового православного архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании митрополита Иоанна. В честь этого события Папа Франциск направил поздравительное послание, которое было передано иерарху делегацией Ватикана во главе с монсеньором Флавио Паче, секретарём Департамента по содействию христианскому единству.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Святейший Отец выражает надежду на укрепление сотрудничества между Католической и Православной Церквами Албании:

«В эти трудные времена, отмеченные войнами и насилием, ещё более необходимо, чтобы христиане убедительно свидетельствовали о единстве, дабы мир мог полностью принять евангельскую весть о братской солидарности и мире».

Папа вспоминает предшественника архиепископа Иоанна – Блаженнейшего Анастасия, который скончался 25 января в Афинах, человека апостольского рвения, оставившего «глубокое и долговечное наследие в Албании», особенно в деле продвижения «мирного сосуществования между людьми, принадлежащими к различным Церквям и религиозным традициям».

Обращаясь к новому предстоятелю Албанской Православной Церкви, Епископ Рима выражает уверенность в его стремлении «продвигать диалог как средство преодоления разделений», в поиске «полного единства между всеми учениками Христа». Папа говорит об «ответственности за совместное движение вперёд», дабы единство христиан становилось всё более заметным.

В конце послания Папа выражает надежду, что под руководством Блаженнейшего Иоанна отношения между христианскими Церквами Албании будут развиваться, открывая новые формы плодотворного сотрудничества в деле благовестия, в служении обездоленным и в преодолении оставшихся разногласий через диалог в духе любви и истины.

29 марта 2025, 16:31

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