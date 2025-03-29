Папа: во времена войны важно свидетельство христианского единства

26 марта в Тиране состоялась интронизация нового православного архиепископа Тираны, Дурреса и всей Албании митрополита Иоанна. В честь этого события Папа Франциск направил поздравительное послание, которое было передано иерарху делегацией Ватикана во главе с монсеньором Флавио Паче, секретарём Департамента по содействию христианскому единству.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец выражает надежду на укрепление сотрудничества между Католической и Православной Церквами Албании:

«В эти трудные времена, отмеченные войнами и насилием, ещё более необходимо, чтобы христиане убедительно свидетельствовали о единстве, дабы мир мог полностью принять евангельскую весть о братской солидарности и мире».

Папа вспоминает предшественника архиепископа Иоанна – Блаженнейшего Анастасия, который скончался 25 января в Афинах, человека апостольского рвения, оставившего «глубокое и долговечное наследие в Албании», особенно в деле продвижения «мирного сосуществования между людьми, принадлежащими к различным Церквям и религиозным традициям».

Обращаясь к новому предстоятелю Албанской Православной Церкви, Епископ Рима выражает уверенность в его стремлении «продвигать диалог как средство преодоления разделений», в поиске «полного единства между всеми учениками Христа». Папа говорит об «ответственности за совместное движение вперёд», дабы единство христиан становилось всё более заметным.

В конце послания Папа выражает надежду, что под руководством Блаженнейшего Иоанна отношения между христианскими Церквами Албании будут развиваться, открывая новые формы плодотворного сотрудничества в деле благовестия, в служении обездоленным и в преодолении оставшихся разногласий через диалог в духе любви и истины.