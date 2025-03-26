Папа: Господь встречает нас в поворотные моменты жизни

Зал печати Ватикана обнародовал текст катехизического наставления Папы Франциска, подготовленного для общей аудиенции 26 марта. Святейший Отец продолжает цикл размышлений о встречах Иисуса, сосредоточив внимание на диалоге Христа с самарянкой (см. Ин 4,5-26).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима предлагает задуматься о моментах, «когда кажется, что Господь ждёт нас именно там, где мы находимся, на перекрёстке жизни». Эти встречи могут застигнуть врасплох, вызвать настороженность, но в итоге они становятся поворотными.

Такой была встреча самарянки с Иисусом, о чём повествует евангелист Иоанн. Возможно, эта женщина стыдилась своей жизни, чувствовала себя осуждаемой, отвергнутой и потому пришла к колодцу в полдень, в самое жаркое время, чтобы избежать людей.

Чтобы отправиться в Галилею из Иудеи, Иисус мог выбрать другой, более безопасный путь, учитывая напряжённые отношения между иудеями и самарянами. Однако Он решает пройти через Самарию и остановиться «у того самого колодца, в тот самый час».

«Иисус ждёт нас и находит именно тогда, когда мы думаем, что для нас больше нет надежды».

В древности колодец на Ближнем Востоке был местом встреч, порой даже соглашений о браках. Христос приходит, чтобы предложить самарянке не просто воду, а источник, текущий в жизнь вечную (см. Ин 4,14). Христос первым говорит о Своей жажде: «Дай Мне пить!» (Ин 4,7), но эта жажда – не только физическая. Как отмечает св. Августин, «Тот, кто просил пить, жаждал веры этой женщины».

Читайте также 19/03/2025 Папа: перемены вызывают страх, но в Иисусе мы обретаем надежду Зал печати Ватикана опубликовал катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции 19 марта.

Контраст с Никодимом (о встрече с которым говорилось неделю назад) разителен: фарисей пришёл ночью, а самарянка встречает Иисуса в полдень – в час света и откровения. Господь раскрывает истину о её жизни: у неё было пять мужей, а нынешний не является её законным супругом. Число шесть – символ незавершённости, и лишь седьмой – Сам Иисус – способен утолить её истинную жажду принятия и любви.

Поражённая проницательностью Иисуса, женщина переводит разговор на богословские разногласия между самарянами и иудеями. Папа отмечает, что и мы, столкнувшись с Божьей истиной, порой прячемся за абстрактными рассуждениями. Но Христос говорит ей о поклонении Отцу «в духе и истине» и указывает на Себя как на Мессию. Его слова похожи на признание в любви: «Тот, кого ты ждёшь, – Я!». Обретя надежду, самарянка оставляет кувшин у ног Иисуса и бежит к жителям своей деревни, «потому что именно из переживания чувства любви рождается миссия».

«Какую же весть она могла принести, если не опыт понимания, принятия, прощения? Этот образ должен побудить нас задуматься о новых путях евангелизации».

Оставленный кувшин – символ прежней жизни, тяжести прошлого: теперь самарянка свободна, она обрела мир. Лишь освободившись от бремени своих ран и примирившись с Богом, человек способен нести другим Благую весть, подчёркивает Папа Франциск и завершает наставление призывом:

«Дорогие братья и сестры, не будем терять надежды! Даже если наша история кажется тяжелой, сложной, возможно, даже разрушенной, у нас всегда есть возможность вверить её Богу и начать путь заново. Всемилостивый Бог всегда ждёт нас».