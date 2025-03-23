23 марта Папу Франциска выписывают из больницы

После пяти недель госпитализации, в воскресенье 23 марта после молитвы Angelus, Святейший Отец вернётся в Ватикан, и будет восстанавливаться после болезни. Об этом сообщили врачи римской больницы «Джемелли» на пресс-конференции вечером 22 марта.

Доктор Серджо Альфиери, возглавляющий медицинскую бригаду Папы Франциска, заявил журналистам: «Вот хорошая новость, которой все ждут: Святейший Отец будет выписан завтра. Он вернётся в Дом Святой Марфы».

По словам врачей, решение о выписке принято в связи с устойчивым улучшением клинического состояния: за последнюю неделю наблюдается значительный прогресс. При поступлении в больницу 14 февраля Папа страдал острой дыхательной недостаточностью из-за полимикробной инфекции, вызвавшей двустороннюю пневмонию, и для его лечения потребовалась комплексная фармакологическая терапия.

Доктор Альфиери подтвердил, что двусторонняя пневмония успешно вылечена, однако полное восстановление требует времени. Папе Франциску предписан двухмесячный реабилитационный период, в течение которого продолжится медицинский уход и необходимый отдых.

«Здоровье Святейшего Отца стабильно улучшается», – отметил врач, выразив надежду, что вскоре Епископ Рима сможет вернуться к привычному рабочему ритму. Однако, добавил Альфиери, Папа не сразу возобновит встречи с паломниками и группами в привычном формате.

Доктор подчеркнул, что на протяжении всей госпитализации Святейший Отец проявлял терпение и строго следовал указаниям медицинской команды. Во время пребывания в больнице Папа перенёс два критических эпизода, представлявших угрозу для жизни. Применялась неинвазивная механическая вентиляция лёгких и высокопоточная кислородная терапия, но интубация не потребовалась – ватиканский пациент всегда находился в сознании и сохранял ясность мышления. На протяжении всей госпитализации он был в курсе актуальных событий как в церковной, так и в политической сфере, продолжая выполнять рабочие обязанности. По словам врача, временная потеря голоса после перенесённой пневмонии и её лечения – нормальное явление.

В завершение пресс-конференции доктор Альфиери выразил удовлетворение в связи с предстоящей выпиской и добавил, что, по мнению медицинской команды, «лучше всего выздоровление проходит дома».