Папа – чешским паломникам: с радостью делитесь верой

Папа Франциск направил послание участникам юбилейного паломничества, организованного Епископской конференцией Чехии. В Рим прибыли около двух тысяч верующих и 28 марта в Ватиканской базилике они приняли участие в Святой Мессе, которую возглавил кардинал Майкл Черни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима сердечно приветствует гостей, подчёркивая, что их приезд выражает стремление «обновить веру, укрепить связь с Преемником Петра и радостно исповедать преданность Господу». Иисус всегда идёт с нами, поддерживает в испытаниях и призывает быть свидетелями Своего мира и любви. Он верен Своим обетованиям, поэтому надежда никогда не разочаровывает.

Папа напоминает о «глубокой христианской традиции Чехии, просвещённой свидетельством свв. Войцеха, Кирилла и Мефодия и многих других». Смело и терпеливо они несли свет Евангелия даже в самых тяжёлых условиях; их пример показывает, что миссия Церкви не измеряется зримыми результатами, а основана на верности Богу. «Мы призваны возвещать Евангелие с доверием, не страшась трудностей и преград», – подчёркивает Папа, цитируя апостола Павла: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор 3,6).

Святейший Отец призывает паломников уповать на Господа даже когда усилия кажутся напрасными: пять хлебов и две рыбы в руках Иисуса стали обильной пищей для множества людей (см. Мф. 14,13-21). То же происходит и с нашей верой, подчёркивает Папа. Если вверить её Господу с щедрым сердцем, Он приумножит её плоды «так, как мы даже не можем себе представить». История чешских святых, включая святого Иоанна Непомуцкого, подтверждает эту истину.

Епископ Рима подчёркивает: те, кто уповает на Бога, никогда не будут оставлены, даже во времена испытаний и гонений. Верующие призваны идти по прекрасному пути веры, поддерживать друг друга и быть «свидетелями мира и надежды в современном мире, особенно в Европе».

«Наша вера предназначена не только для нас: это дар, которым нужно с радостью делиться с другими».

В конце послания Святейший Отец вверяет чешских паломников заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери надежды, преподаёт благословение и просит о молитве.