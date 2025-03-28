Папа: Божье милосердие – источник надежды и мира
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Приветствуя участников, Папа Франциск отмечает, что этот курс проходит во время Великого поста Святого 2025 года – времени обращения, покаяния и принятия Божьего милосердия.
«Праздновать милосердие Господне, особенно среди паломников Юбилея, – это привилегия, – подчёркивает Епископ Рима. – По Своей благодати Господь соделал нас служителями милосердия, и мы принимаем этот дар, помня, что первыми познали Его прощение и продолжаем его испытывать».
Исповедники должны быть людьми молитвы, призывает Папа Франциск. Именно в молитве коренится их служение – продолжение дела Иисуса, Который неизменно повторяет: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин 8,11).
«Пусть это освобождающее слово Господне отзовётся во всей Церкви в Юбилейный год обновлением сердец, которое проистекает из примирения с Богом и открывает путь к новым братским отношениям. Столь желанный мир – как и надежда, что никогда не подводит, – берут своё начало в Божьем милосердии».
Папа благодарит исповедников «за бесценное сакраментальное служение» и возносит молитвы, дабы Пресвятая Богородица хранила их в любви и терпении Христовом.
«От всего сердца благословляю вас и прошу молиться обо мне», – пишет в конце послания Святейший Отец.