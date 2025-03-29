Папа благословил паломников из Риети

Посещение гробниц апостолов и прохождение через Святые врата может помочь укрепить веру, понять и принять любовь Бога, источника и причину всякой радости: Папа Франциск пишет об этом паломникам из епархии Риети церковного округа Лацио.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец приветствует всех верующих епархии, и в особенности «больных и пожилых, которые приносят молитвы и страдания за благо Церкви».

«Прошу вас день за днем быть свидетелями надежды в различных церковных и экзистенциальных контекстах, в которых вы живете, дабы содействовать созиданию более братского и солидарного мира», - подчеркивает Папа, преподавая паломникам апостольское благословение и обращаясь к ним с просьбой о молитве.