Папа благословил паломников из Риети
Посещение гробниц апостолов и прохождение через Святые врата может помочь укрепить веру, понять и принять любовь Бога, источника и причину всякой радости: Папа Франциск пишет об этом паломникам из епархии Риети церковного округа Лацио.
Ольга Сакун - Град Ватикан
Святейший Отец приветствует всех верующих епархии, и в особенности «больных и пожилых, которые приносят молитвы и страдания за благо Церкви».
«Прошу вас день за днем быть свидетелями надежды в различных церковных и экзистенциальных контекстах, в которых вы живете, дабы содействовать созиданию более братского и солидарного мира», - подчеркивает Папа, преподавая паломникам апостольское благословение и обращаясь к ним с просьбой о молитве.
29 марта 2025, 16:31