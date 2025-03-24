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Из больницы "Джемелли"Папа Франциск приветствует и благословляет верующих, собравшихся на площади Святого Петра (Рим, 23 марта 2025 г.) Из больницы "Джемелли"Папа Франциск приветствует и благословляет верующих, собравшихся на площади Святого Петра (Рим, 23 марта 2025 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto) Колонка редактора
ПАПА РИМСКИЙ

Добро пожаловать домой!

Спустя 38 дней Папа Франциск покинул римскую больницу «Джемелли».

Прошло 38 дней с тех пор, как 14 февраля Папа Франциск был госпитализирован из Ватикана в больницу «Джемелли». Это испытание стало особенно тяжким для 88-летнего пациента с двусторонней пневмонией: медицинские бюллетени не скрывали серьёзности его состояния, преодолённых кризисов, сложности клинической картины. Но эти дни сопровождались прежде всего потоком молитв о его исцелении: личных и общинных, молитвы Св. Розария, Евхаристических богослужений. Молились не только католики, не только христиане: о Папе возносили прошения и представители других религий; даже неверующие посылали ему добрые мысли и пожелания. Именно к тем, кто молился, и было обращено в день выписки его краткое приветствие.  

Все эти долгие дни страданий мы были рядом с Епископом Рима, молились, ждали. А 6 марта, когда его слабый голос донёсся до верующих на площади Св. Петра и по всему миру, чтобы сказать спасибо за молитвы, – трудно было сдержать волнение. Чувство утешения пришло вечером 16 марта, когда впервые за долгие недели удалось снова увидеть его, пусть и со спины, – в молитве после Св. Мессы, на которой он сослужил в часовне десятого этажа больницы «Джемелли».

Страх сменялся доверием, тревога – упованием на замысел Того, Кто каждое мгновение дарует жизнь и может в любой миг призвать к Себе. И вот Папа снова с нами: в день возвращения в Ватикан он вновь преподал нам своё благословение. На протяжении этих недель из больничной палаты звучало напоминание Святейшего Отца: каждый момент жизни имеет ценность, и в любую минуту человек может быть востребован. Доносилось напоминание о том, что страдания и немощь могут стать свидетельством Евангелия – Благой вестью о Боге, ставшем Человеком, чтобы разделить нашу боль и принять крестную муку.

Мы благодарны Папе за его слова о том, что из больничной палаты война кажется ещё более абсурдной. За призыв разоружить землю, а не наполнять арсеналы новыми орудиями смерти. За молитвы и жертву страдания во имя мира, который сегодня находится под серьёзной угрозой.

Добро пожаловать домой, Святейший Отец!

Андреа Торниелли

24 марта 2025, 12:06

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