Добро пожаловать домой!

Спустя 38 дней Папа Франциск покинул римскую больницу «Джемелли».

Прошло 38 дней с тех пор, как 14 февраля Папа Франциск был госпитализирован из Ватикана в больницу «Джемелли». Это испытание стало особенно тяжким для 88-летнего пациента с двусторонней пневмонией: медицинские бюллетени не скрывали серьёзности его состояния, преодолённых кризисов, сложности клинической картины. Но эти дни сопровождались прежде всего потоком молитв о его исцелении: личных и общинных, молитвы Св. Розария, Евхаристических богослужений. Молились не только католики, не только христиане: о Папе возносили прошения и представители других религий; даже неверующие посылали ему добрые мысли и пожелания. Именно к тем, кто молился, и было обращено в день выписки его краткое приветствие.

Все эти долгие дни страданий мы были рядом с Епископом Рима, молились, ждали. А 6 марта, когда его слабый голос донёсся до верующих на площади Св. Петра и по всему миру, чтобы сказать спасибо за молитвы, – трудно было сдержать волнение. Чувство утешения пришло вечером 16 марта, когда впервые за долгие недели удалось снова увидеть его, пусть и со спины, – в молитве после Св. Мессы, на которой он сослужил в часовне десятого этажа больницы «Джемелли».

Страх сменялся доверием, тревога – упованием на замысел Того, Кто каждое мгновение дарует жизнь и может в любой миг призвать к Себе. И вот Папа снова с нами: в день возвращения в Ватикан он вновь преподал нам своё благословение. На протяжении этих недель из больничной палаты звучало напоминание Святейшего Отца: каждый момент жизни имеет ценность, и в любую минуту человек может быть востребован. Доносилось напоминание о том, что страдания и немощь могут стать свидетельством Евангелия – Благой вестью о Боге, ставшем Человеком, чтобы разделить нашу боль и принять крестную муку.

Мы благодарны Папе за его слова о том, что из больничной палаты война кажется ещё более абсурдной. За призыв разоружить землю, а не наполнять арсеналы новыми орудиями смерти. За молитвы и жертву страдания во имя мира, который сегодня находится под серьёзной угрозой.

Добро пожаловать домой, Святейший Отец!

Андреа Торниелли