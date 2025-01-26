Живое Слово Божие в нашей жизни

«Слово Божие живо: через века оно идёт с нами и действует в истории силой Святого Духа». Об этом 26 января в Ватиканской базилике говорил Папа Франциск на Мессе Воскресенья Слова Божьего с обрядом поставления 40 мирян – мужчин и женщин – на постоянное служение чтеца.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима размышлял над словами, которыми Господь в синагоге Назарета подытоживает пророчество Исайи: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк 4,21). Миссия Христа, отметил Папа, воплощена в пяти ключевых действиях, и каждое из них имеет уникальное и универсальное значение.

Во-первых, Иисус благовествовует нищим: Он провозглашает близость спасительного Царства Божьего, посещая Свой народ, заботясь о смиренных и несчастных. Это слово сострадания, оно призывает к милосердию, прощению и социальной ответственности.

Второе действие Христа – «проповедовать пленным освобождение» (ст. 18). Святейший Отец подчеркнул, что Господь освобождает людей «от любых внутренних цепей и грехов, принося в мир прощение Отца». Будущее принадлежит Богу. Это слово милосердия вдохновляет нас стать свидетелями мира, солидарности и примирения.

Третьим делом Мессии является «даровать слепым прозрение». По словам Папы, Христос открывает глаза наших сердец, поражённых гордыней и тщеславием, не видящих перед собой слабых и страждущих: «Это слово света, зовущего к истине, свидетельству веры и последовательной жизни».

Четвёртое действие – «отпустить измученных на свободу». Сила Господней любви разрушает оковы любого рабства, подчеркнул Святейший Отец. Она призыват нас к обращению сердца, честности мысли и стойкости в испытаниях.

Наконец, Иисус провозглашает «лето Господне благоприятное» (ст. 19): юбилейное время, обновляющее жизнь и наполняющее радостью. Его Слово побуждает к гостеприимству, единству и паломничеству к Царству Божьему.

«Дарованное нам спасение ещё не достигло своей полноты, но всё же войны, несправедливость, страдания, смерть не скажут последнего слова о народах земли и о нашей истории. Ведь Евангелие – это живое и верное слово, которое никогда не поводит».

Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.)

Епископ Рима напомнил, что, читая библейские страницы, мы не только познаём Бога, но и принимаем Духа Святого, Который «воспламеняет наши сердца верой и надеждой».

Папа призвал верующих стать активными свидетелями Евангелия, ведь «Господь не обращается к нам как к молчаливым слушателям, но как к свидетелям».

В конце проповеди Святейший Отец благословил всех верующих на труд благовестия.