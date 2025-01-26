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Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.) Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.)
ПАПА РИМСКИЙ

Живое Слово Божие в нашей жизни

«Слово Божие живо: через века оно идёт с нами и действует в истории силой Святого Духа». Об этом 26 января в Ватиканской базилике говорил Папа Франциск на Мессе Воскресенья Слова Божьего с обрядом поставления 40 мирян – мужчин и женщин – на постоянное служение чтеца.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Епископ Рима размышлял над словами, которыми Господь в синагоге Назарета подытоживает пророчество Исайи: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк 4,21). Миссия Христа, отметил Папа, воплощена в пяти ключевых действиях, и каждое из них имеет уникальное и универсальное значение.

Во-первых, Иисус благовествовует нищим: Он провозглашает близость спасительного Царства Божьего, посещая Свой народ, заботясь о смиренных и несчастных. Это слово сострадания, оно призывает к милосердию, прощению и социальной ответственности.

Второе действие Христа –  «проповедовать пленным освобождение» (ст. 18). Святейший Отец подчеркнул, что Господь освобождает людей «от любых внутренних цепей и грехов, принося в мир прощение Отца». Будущее принадлежит Богу. Это слово милосердия вдохновляет нас стать свидетелями мира, солидарности и примирения.

Третьим делом Мессии является «даровать слепым прозрение». По словам Папы, Христос открывает глаза наших сердец, поражённых гордыней и тщеславием, не видящих перед собой слабых и страждущих: «Это слово света, зовущего к истине, свидетельству веры и последовательной жизни».

Четвёртое действие – «отпустить измученных на свободу». Сила Господней любви разрушает оковы любого рабства, подчеркнул Святейший Отец. Она призыват нас к обращению сердца, честности мысли и стойкости в испытаниях.

Наконец, Иисус провозглашает «лето Господне благоприятное» (ст. 19): юбилейное время, обновляющее жизнь и наполняющее радостью. Его Слово побуждает к гостеприимству, единству и паломничеству к Царству Божьему.

«Дарованное нам спасение ещё не достигло своей полноты, но всё же войны, несправедливость, страдания, смерть не скажут последнего слова о народах земли и о нашей истории. Ведь Евангелие – это живое и верное слово, которое никогда не поводит».

Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.)
Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.)

Епископ Рима напомнил, что, читая библейские страницы, мы не только познаём Бога, но и принимаем Духа Святого, Который «воспламеняет наши сердца верой и надеждой».

Папа призвал верующих стать активными свидетелями Евангелия, ведь «Господь не обращается к нам как к молчаливым слушателям, но как к свидетелям».

В конце проповеди Святейший Отец благословил всех верующих на труд благовестия.

Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.)
Святая Месса Воскресенья Слова Божьего (Ватикан, 26 января 2025 г.)
26 января 2025, 11:33

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