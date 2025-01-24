Св. Отец встретился с президентом Мальты
24 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Республики Мальта г-жу Мириам Спитери Дебоно, которая затем встретилась с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В ходе дружественной беседы в Государственном секретариате «была выражена взаимная признательность за прочные двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Мальтой» и намечено дальнейшее укрепление сотрудничества в сферах взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.
Стороны затронули актуальные международные темы, «уделив особое внимание ситуации в Средиземноморском регионе, конфликтам в Израиле и Палестине, кризису в Украине и проблемам, связанным с миграцией».
24 января 2025, 13:40