Св. Отец встретился с президентом Мальты

24 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Республики Мальта г-жу Мириам Спитери Дебоно, которая затем встретилась с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе дружественной беседы в Государственном секретариате «была выражена взаимная признательность за прочные двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Мальтой» и намечено дальнейшее укрепление сотрудничества в сферах взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Стороны затронули актуальные международные темы, «уделив особое внимание ситуации в Средиземноморском регионе, конфликтам в Израиле и Палестине, кризису в Украине и проблемам, связанным с миграцией».