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Частная аудиенция в Ватикане 24 января 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 24 января 2025 г.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец встретился с президентом Мальты

24 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Республики Мальта г-жу Мириам Спитери Дебоно, которая затем встретилась с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе дружественной беседы в Государственном секретариате «была выражена взаимная признательность за прочные двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Мальтой» и намечено дальнейшее укрепление сотрудничества в сферах взаимного интереса, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Стороны затронули актуальные международные темы, «уделив особое внимание ситуации в Средиземноморском регионе, конфликтам в Израиле и Палестине, кризису в Украине и проблемам, связанным с миграцией».

Частная аудиенция в Ватикане 24 января 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 24 января 2025 г.
24 января 2025, 13:40

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