Св. Отец: в братском обществе есть место для всех
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Лишь возвращая центральное место человеку, можно создать справедливое и солидарное общество, особенно для молодёжи, подчеркнул в обращении к гостям Святейший Отец:
«Вы воплощаете Церковь исходящую, о которой я часто мечтал, – Церковь открытую и гостеприимную, близкую к каждому, способную исцелять раны страждущих, дарить нежность тем, кто лишен любви, поднимать упавших».
По словам Епископа Рима, стиль «Школ жизни» соответствует духу Евангелия и социального учительства Церкви, согласно которым любая жизнь, невзирая на её хрупкость, имеет неотъемлемую ценность и достоинство – дар Бога, который следует принимать с любовью и уважением. В год Юбилея надежды Святейший Отец призвал гостей продолжать трудиться «с упорной решимостью».
В конце речи Папа выразил надежду, что французский проект станет вдохновением для других начинаний в поддержку самых уязвимых:
«Ваш проект возвращает всем людям, отвергнутым из-за инвалидности или уязвимости, их место в братском и радостном сообществе, открывая новые перспективы для целостного образования, в котором так нуждаются молодые поколения».