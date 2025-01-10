Св. Отец: в братском обществе есть место для всех

10 января Папа Франциск принял в Ватикане участников французского образовательного проекта Écoles de Vie(s) («Школы жизни»), в основе которого – Глобальный образовательный пакт, предложенный самим Папой. Проект предлагает не просто передачу знаний, а воспитание людей, способных к состраданию и братской любви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Лишь возвращая центральное место человеку, можно создать справедливое и солидарное общество, особенно для молодёжи, подчеркнул в обращении к гостям Святейший Отец:

«Вы воплощаете Церковь исходящую, о которой я часто мечтал, – Церковь открытую и гостеприимную, близкую к каждому, способную исцелять раны страждущих, дарить нежность тем, кто лишен любви, поднимать упавших».

По словам Епископа Рима, стиль «Школ жизни» соответствует духу Евангелия и социального учительства Церкви, согласно которым любая жизнь, невзирая на её хрупкость, имеет неотъемлемую ценность и достоинство – дар Бога, который следует принимать с любовью и уважением. В год Юбилея надежды Святейший Отец призвал гостей продолжать трудиться «с упорной решимостью».

В конце речи Папа выразил надежду, что французский проект станет вдохновением для других начинаний в поддержку самых уязвимых:

«Ваш проект возвращает всем людям, отвергнутым из-за инвалидности или уязвимости, их место в братском и радостном сообществе, открывая новые перспективы для целостного образования, в котором так нуждаются молодые поколения».