Св. Отец призвал педагогов созидать братский мир

4 января Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами Итальянской католической ассоциации учителей (AIMC), Итальянского католического союза учителей, директоров, воспитателей и наставников (UCIIM), а также Ассоциации родителей католических школ (AGESC).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Папа отметил, что рождественское время являет педагогику Бога, в основе которой находятся близость, сострадание, нежность. Подобно учителю, Бог живёт среди людей, чтобы учить их на языке жизни и любви. Это «проект всеобщего братства, в котором семья занимает первое место». Кроме того, Рождество учит, что величие проявляется не в успехе или богатстве, а в любви и служении другим; оно также подчёркивает священное достоинство всех людей – включая отверженных, как это было с пастухами две тысячи лет назад, – и каждого этапа их жизни, особенно детства.

Говоря о начале Юбилейного года, Папа отметил, что хороший учитель – это человек надежды, ведь он терпеливо помогает становлению новых поколений: его надежда укоренена в реальности и подкреплена убеждением, что каждое воспитательное усилие имеет ценность и что каждый человек обладает достоинством и призванием.

«Мне больно видеть детей, которые не учатся, но работают, часто подвергаются насилию или отправляются на свалки в поисках еды или вещей на продажу», – воскликнул Папа Франциск.

Именно надежда укрепляет педагога в его ежедневных трудах, даже перед лицом трудностей и неудач, и чтобы не потерять её, нужно «взирать на Иисуса, Учителя и спутника в путешествии: это позволяет быть настоящими паломниками надежды», которая никогда не разочаровывает.

Частная аудиенция в Ватикане 4 января 2025 г.

«Человеческие стремления могут через каждого из вас встретиться с христианской надеждой, рождённой в вере и живущей в любви. Такая надежда превосходит любые человеческие желания, ибо она открывает умы и сердца для жизни и вечной красоты».

По словам Святейшего Отца, именно этого не хватает современной школе: она нуждается в развитии новой культуры, основанной на встрече поколений, инклюзивности, различении истины, добра и красоты. Такая культура позволит противостоять глобальным вызовам, таким как экологический, социальный и экономический кризисы, а также реализовать великую задачу миротворчества.

«Мир можно представить в школе, при участии всех дисциплин и креативного потенциала детей и молодёжи, чтобы заложить основы более справедливого и братского мира», – подчеркнул Папа, отметив, что прискорбное явление травли в школах готовит к войне, а не к миру.

Частная аудиенция в Ватикане 4 января 2025 г.

Епископ Рима призвал воспитателей, преподавателей и родителей жить не прошлым, а современными задачами учебных заведений и образовательного процесса.

«Подумайте о настоящем школы – она является будущим общества, которое переживает эпохальные перемены. Подумайте о молодых учителях, делающих первые шаги в школьном преподавании, и о семьях, которые чувствуют себя одинокими в своей воспитательной задаче. Каждому из них предложите свой образовательный и ассоциативный стиль со смирением и новизной».

«Надежда никогда не стоит на месте, она всегда движется вперёд», – подчеркнул в конце обращения Святейший Отец, призвав ассоциации к совместным усилиям ради блага школы и общества.