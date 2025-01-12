Св. Отец молится о жителях Лос-Анджелеса

В полдень 12 января, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск выразил близость жителям округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, где в последние дни вспыхнули разрушительные пожары, и заверил в своих молитвах о пострадавших.

София Халходжаева

Утром того же дня Святейший Отец преподал Таинство Крещения новорожденным детям сотрудников Святейшего Престола и Швейцарской гвардии. «Давайте помолимся за них и за их семьи. Я хотел бы попросить Господа и за все молодые пары, чтобы им посчастливилось принять дар детей и привести их к Крещению», – сказал Папа.

Святейший Отец сообщил о беатификации о. Джованни Мерлини, священника конгрегации Миссионеров Пречистой Крови Христовой. «Посвятивший себя миссии в народе, он был благоразумным советником для многих душ и посланником мира. Давайте в наших молитвах обращаться также и к его заступничеству о мире в Украине, на Ближнем Востоке и во всем мире будем», – сказал Папа.

Приветствуя паломников, Франциск призвал продолжать молиться о мире и не забывать, что война – это всегда поражение.