Св. Отец написал Всемирному экономическому форуму

По случаю Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе с 20 по 24 января на тему «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху», Папа Франциск направил его участникам специальное послание, в котором поделился размышлениями о роли искусственного интеллекта (ИИ) как инструмента для сближения народов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец подчёркивает, что христианство рассматривает дар интеллекта как неотъемлемый аспект человеческой личности, созданной по образу и подобию Божьему. Католическая Церковь поддерживает научные и технологические достижения, видя в них способ совершенствования видимого мира в сотрудничестве с Богом. При этом искусственный интеллект, имитирующий человеческий разум, ставит перед обществом «уникальный набор вызовов и задач».

Святейший Отец отмечает, что ИИ способен генерировать результаты, практически неотличимые от человеческих, и создавать новые артефакты, превосходящие возможности людей: всё это усугубляет «кризис правды» в публичном пространстве. Кроме того, обучась на основе человеческих результатов, ИИ принимает автономные решения и адаптируется к новым ситуациям, что поднимает важные вопросы об этической ответственности, безопасности и последствиях для общества.

Папа подчёркивает, что использование термина «интеллект» в отношении ИИ некорректно, поскольку этот инструмент является продуктом человеческого разума, а не его заменой. Правильное применение ИИ помогает человеку в реализации своего призвания, содействуя свободе и ответственности. Важно помнить, что новые технологии всегда должны служить благу человека, созиданию более справедливого и гуманного общества.

Епископ Рима отмечает, что для продвижения технократической парадигмы «человеческое достоинство и братство часто оттесняются на второй план в погоне за эффективностью». ИИ должен способствовать более здоровому социальному и целостному развитию, а не углублению неравенства и конфликтов.

Папа призывает правительства и бизнес-корпорации тщательно оценивать применение искусственного интеллекта, чтобы определить, способствует ли оно человеческому достоинству и общему благу. Поскольку последствия применения ИИ не всегда могут быть предсказаны, необходимо осознание совместной ответственности за общий дом и благополучие общества.

Заканчивая послание, Святейший Отец выражает молитвенные пожелания успешной работы форума и преподает благословение всем его участникам.