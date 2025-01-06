Св. Отец: Бог пришел, чтобы встретиться с нами

Возглавив чтение молитвы Angelus в праздник Богоявления, Папа Франциск размышлял над евангельским отрывком литургии дня, посвященном волхвам, которые после долгого пути прибывают в Иерусалим, чтобы поклониться Иисусу.

София Халходжаева

При внимательном чтении этого эпизода можно обнаружить нечто удивительное, отметил Святейший Отец: в то время как волхвы идут издалека, чтобы увидеть Иисуса, те, кто находился рядом, не делают ни шагу в сторону вифлеемских яслей. Идя за звездой, волхвы несут огромные расходы, тратят время и рискуют, понимая все опасности, подстерегающие их в пути. И все же они преодолевают любые трудности, чтобы увидеть Царя-Мессию: они осознают важность этого события в истории человечества и не хотят упустить встречу с Богомладенцем.

С другой стороны, жители Иерусалима должны быть самым счастливым и готовым прийти, однако они остаются на месте. Священники и богословы правильно толкуют Священное Писание и дают волхвам указания, где искать Мессию, но сами остаются на своих кафедрах. Они довольствуются тем, что имеют, и не отправляются на поиски, не считая нужным покидать Иерусалим.

Этот факт заставляет нас задуматься, подчеркнул Папа и предложил определиться: как мы поступили бы, оказавшись в то время и в том месте? Присоединились бы к пастухам, поспешившим в ту ночь к пещере, к восточным волхвам, уверенно идущим на поиски Сына Божьего, или же к тем, кто, будучи рядом с Ним, не желают открыть сердце Богу? Давайте подумаем об этом, призвал Папа.

Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)

Согласно легенде, волхвов было четверо, и четвертый мудрец прибыл в Иерусалим с огромным опозданием, как раз во время распятия Христа. Это прекрасная история, не имеющая исторического подтверждения, но она прекрасна, сказал Папа: мудрец задержался в пути, чтобы помочь всем нуждающимся, раздать им драгоценные дары, которые он нес для Иисуса. В конце один старец подошел к нему и сказал: «Истинно говорю тебе, все, что ты сделал для самых меньших из наших братьев, ты сделал для Иисуса».

Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)

В конце размышления Папа вознёс молитву, дабы по заступничеству Матери Христа мы подражали пастухам и волхвам и находили Иисуса рядом с нами «в бедных, в Евхаристии, в братьях и сестрах».