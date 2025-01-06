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ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец: Бог пришел, чтобы встретиться с нами

Возглавив чтение молитвы Angelus в праздник Богоявления, Папа Франциск размышлял над евангельским отрывком литургии дня, посвященном волхвам, которые после долгого пути прибывают в Иерусалим, чтобы поклониться Иисусу.

София Халходжаева  

При внимательном чтении этого эпизода можно обнаружить нечто удивительное, отметил Святейший Отец: в то время как волхвы идут издалека, чтобы увидеть Иисуса, те, кто находился рядом, не делают ни шагу в сторону вифлеемских яслей. Идя за звездой, волхвы несут огромные расходы, тратят время и рискуют, понимая все опасности, подстерегающие их в пути. И все же они преодолевают любые трудности, чтобы увидеть Царя-Мессию: они осознают важность этого события в истории человечества и не хотят упустить встречу с Богомладенцем.

С другой стороны, жители Иерусалима должны быть самым счастливым и готовым прийти, однако они остаются на месте. Священники и богословы правильно толкуют Священное Писание и дают волхвам указания, где искать Мессию, но сами остаются на своих кафедрах. Они довольствуются тем, что имеют, и не отправляются на поиски, не считая нужным покидать Иерусалим.

Этот факт заставляет нас задуматься, подчеркнул Папа и предложил определиться: как мы поступили бы, оказавшись в то время и в том месте? Присоединились бы к пастухам, поспешившим в ту ночь к пещере, к восточным волхвам, уверенно идущим на поиски Сына Божьего, или же к тем, кто, будучи рядом с Ним, не желают открыть сердце Богу? Давайте подумаем об этом, призвал Папа.

Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)

Согласно легенде, волхвов было четверо, и четвертый мудрец прибыл в Иерусалим с огромным опозданием, как раз во время распятия Христа. Это прекрасная история, не имеющая исторического подтверждения, но она прекрасна, сказал Папа: мудрец задержался в пути, чтобы помочь всем нуждающимся, раздать им драгоценные дары, которые он нес для Иисуса. В конце один старец подошел к нему и сказал: «Истинно говорю тебе, все, что ты сделал для самых меньших из наших братьев, ты сделал для Иисуса».

Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)

В конце размышления Папа вознёс молитву, дабы по заступничеству Матери Христа мы подражали пастухам и волхвам и находили Иисуса рядом с нами «в бедных, в Евхаристии, в братьях и сестрах».

Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (6 января 2025 г.)
06 января 2025, 12:54

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.