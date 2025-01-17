Папа встретился с монгольскими буддистами

Дружеские, продолжающиеся во времени отношения между Святейшим Престолом и «благородным народом Монголии», в которых Папа особым образом смог убедиться в зоне своей апостольской поездки в эту страну в 2023 году, были в центре межрелигиозной встречи в Ватикане 13 января.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Гостями Святейшего Отца на этот раз были представители монгольских буддийских монастырей. Папа Франциск упомянул о межрелигиозной встрече, которая увенчала его недавний визит в Монголию, в ходе которого было засвидетельствовано обязательство верующих Монголии «в пользу религиозной свободы и диалога между разными вероисповеданиями». Эти аспекты способствуют обогащению общества не только в материальном смысле, но и в продвижении ценностей, в первую очередь солидарности между людьми.

Папа объяснил буддийским гостям суть Юбилейного года в христианской традиции, благодатного времени для паломничества, примирения и надежды. Юбилей призывает нас к созиданию мира на земле и гармонии между народами: все верующие и в первую очередь религиозные лидеры «ответственны за то, чтобы направлять человечество к отказу от насилия и к принятию культуры мира», - подчеркнул в своей речи к буддистам Папа Франциск.