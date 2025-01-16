Папа встретился с Баба Монди: надежда на мир и диалог

Утром 16 января Папа Франциск принял в Ватикане делегацию из Албании во главе с Его Святейшеством Хаджи Деде Эдмондом Брахимайем (Баба Монди). Среди гостей присутствовали члены общины бекташей и лидеры других религиозных конфессий. Встреча была организована Департаментом по межрелигиозному диалогу.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В обращении к гостям Святейший Отец подчеркнул:

«Каждый раз, когда религиозные лидеры собираются в духе взаимного уважения, культуры встречи, диалога, взаимопонимания и сотрудничества, наша надежда на лучший и более справедливый мир обновляется и подтверждается. Как же наше время нуждается в этой надежде!»

Епископ Рима выразил уверенность, что узы дружбы между Католической Церковью, Албанией и общиной бекташей продолжат укрепляться во имя братства и мирного сосуществования народов.

«В эти трудные времена мы все призваны отвергнуть логику насилия и раздора и принять логику встречи, дружбы и сотрудничества ради общего блага».

По словам Папы, религиозные убеждения помогают яснее воспринимать основные человеческие ценности, позволяя различным голосам соединиться в гармонии высочайшего благородства и красоты (см. Fratelli tutti 283).

Святейший Отец напомнил о многочисленных братских встречах между общиной бекташей и Католической Церковью, таких как Молитва о мире на Балканах в 1993 году, Всемирный день молитвы о мире в Ассизи в 2011 году, открытие Храма бекташи в Тиране в 2015 году. Он выразил надежду, что эта община, вместе с другими верующими в Албании, будет служить «мостом примирения и взаимного обогащения» внутри страны и между Востоком и Западом.

Межрелигиозный диалог играет важную роль «в созидании будущего примирения, справедливости и мира, которого так страстно желают народы мира и особенно молодёжь», подчеркнул в конце обращения Папа Франциск и заверил гостей в молитве.