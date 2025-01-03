Папа: служить бедным – значит проявлять милосердие Христа

3 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Верховного братства Мальтийских рыцарей из Катандзаро, посвящённого святым Иоанну Крестителю и Иоанну Евангелисту.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напомнил, что недавно, в начале Юбилейного года примирения и надежды, Церковь праздновала литургическую память Пресвятой Девы Марии, которую рыцарское братство почитает как Одигитрию, «путеводительницу»: она указывает на своего Сына Иисуса, Который есть «путь, истина и жизнь» (Ин 14,6). Богородица держит на руках Спасителя, Который пришёл на эту землю ради каждого из нас. Именно этот дар материнской любви Пречистой Девы, по словам Святейшего Отца, должен вдохновлять членов церковного братства на молитву, служение нуждающимся и постоянный духовный рост.

Созерцательное поклонение Господу в Таинстве Пресвятой Евхаристии обновляет братские связи, подчеркнул Папа:

«Особенно в этот Святой Год я призываю вас с большим усердием возносить личную и общинную молитву. Пусть она станет силой, постоянно обновляющей ваше древнее братство. <…> Именно Господь питает нас Своей жизнью, поддерживает Своим Духом, даруя разнообразные харизмы, – плоды добра, которые наполняют Церковь радостью и делают плодотворной».

Говоря о служении, Святейший Отец отметил: «Заботясь о бедных, навещая больных, находясь рядом со страждущими, вы служите Господу (Мф 25,40)». Никогда нельзя забывать о сострадании, нежности и близости к малым и неимущим, ведь эти черты присущи Самому Богу. Между молитвой и служением существует неразрывная связь, поэтому, следуя примеру Христа, Мальтийские рыцари призваны проявлять милосердие и сострадание к самым малым и нуждающимся: «Тогда ваше свидетельство верности Богу и служения братьям будет озарять всех на вашем пути».

Частная аудиенция в Ватикане 3 января 2025 г.

Святейший Отец призвал гостей непрестанно следовать за Христом, «неся факел веры во время земного паломничества», а также поблагодарил за их ежегодное подношение пасхальной свечи в Латеранской базилике и за пожертвования на благотворительные дела Папы Римского.

В конце встречи Святейший Отец сказал:

«Дорогие сёстры и братья, я призываю вас с надеждой продолжать путь великодушия, на котором Господь всегда будет сопровождать вас. От всего сердца я благословляю вас и ваши семьи. И, пожалуйста, не забывайте молиться обо мне. Спасибо».