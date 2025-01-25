Папа подчеркнул важность внутренней свободы для священников

25 января Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане ректоров духовных семинарий Франции, прибывших в Рим в рамках юбилейного паломничества.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей речи к гостям Епископ Рима подчеркнул важность их миссии – быть надёжным ориентиром и компасом для молодых людей, вверенных их заботе. На этом пути важна всесторонняя подготовка будущих пресвитеров – человеческая, духовная, интеллектуальная, пастырская – в условиях многообразия социальных, семейных и культурных контекстов, из которых происходят семинаристы.

Святейший Отец подчеркнул, что главная цель семинарии – подготовка «пастырей с запахом овец», учеников-миссионеров, которые живут среди своего народа и несут ему милосердие Божие. Однако это требует создания особой, «семейной» атмосферы: духовная семинария должна быть пространством, способствующим росту будущего священника, где выстраиваются доверительные отношения в духе отцовства и братства.

Папа выделил три ключевых аспекта в подготовке к священству. Во-первых, воспитание в кандидатах внутренней свободы. Пресвитер должен уметь принимать решения, не поддаваясь идеологическим стереотипам или единообразному мышлению, руководствуясь верой, любовью и личной зрелостью.

Во-вторых, важно формировать у будущих пастырей способность к глубоким человеческим отношениям, основанным на мягкосердечии, близости и сострадании, ведь эти черты присущи Самому Богу. Святейший Отец призвал ректоров проявлять терпение и внимательность к слабостям своих подопечных, помогая им на пути духовного становления.

Частная аудиенция в Ватикане 25 января 2025 г.

Третий аспект подготовки к священству – чёткая ориентация на миссию, а не на самообслуживание. Священник служит Народу Божьему, чтобы привести его к Христу. Для этого требуется смирение, щедрость, искренняя любовь к Господу, подпитываемая молитвой, изучением Священного Писания и глубокой духовной жизнью. Только Иисус наполняет радостью Своего священника, подчеркнул Папа, предостерегая от искушений карьеризма, тщеславия и жадности: необходима бдительность, ибо «лукавый проникает через карманы».

В конце встречи Папа поблагодарил ректоров семинарий за служение и призвал хранить веру и надежду, всегда уповая на водительство Святого Духа и заступничество Пресвятой Девы Марии.