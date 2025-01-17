Папа ‒ семинаристам из Кордовы: вооружитесь щитом надежды

Утром 17 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане семинаристов и наставников семинарии из Кордовы. Папа поделился радостью, подчеркнув, что они прибыли в Рим как «паломники надежды» в этот Юбилейный год.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Святейший Отец отметил, что путь духовного роста и подготовки к священству — это не только личный опыт, но и важное служение для Церкви и общества. Он также подчеркнул значимость надежды как основного ориентира в жизни, указав, что на пути духовного роста существует три ключевых знака, которые помогают ориентироваться на этом пути.

Первый из них указывает направление: всегда вверх, к небу. Это важнейший ориентир, который требует отказа от стремления к удобству и признанию, отвлекающих от истинного пути. Папа подчеркнул: этот путь сложен, но только он ведет к настоящему духовному возрастанию.

Далее Святейший Отец отметил: на пути веры всегда встречаются испытания и трудности. Семинаристы прибыли из прекрасного края, который носит имя святого Пелагия и расположен на месте древнего поля мучеников. Как святой Пелагий Кордовский, они, вооружённые «щитом надежды», могут свидетельствовать о вере и идти по пути Господнем, будучи уверены, что Иисус всегда будет их поддерживать и даст силы, чтобы вдохновлять других надеждой.

Третий «дорожный знак» на пути духовного роста — это местo, где можно отдохнуть и восстановить силы, отметил Папа. «На этом пути, который привёл вас в Рим, чтобы вы прошли через Святые врата и посетили гробницы апостолов, мы нуждаемся в поддержке и в осознании присутствия Того, Кто остаётся нашей единственной надеждой, — Иисуса Христа. Он являет Себя как Учитель и Господь, даёт нам духовную пищу через Слово Божье и Евхаристию, помогает преодолеть трудности на пути, поддерживает в моменты усталости и даёт возможность восстановиться. Без этой надежды начинать путь было бы бессмысленно, но с доверием к Нему мы знаем, что придём к желанной цели», ‒ сказал Папа.

Заканчивая встречу, Папа пожелал, чтобы каждый из присутствующих с доверием к Господу продолжал свой путь, вдохновляя других надеждой и любовью.