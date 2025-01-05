Папа призвал соблюдать гуманитарное право в конфликтах

В полдень 5 января, приветствуя паломников после чтения молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец призвал верующих продолжать «молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме, Судане».

София Халходжаева

Читайте также 05/01/2025 Angelus 5 января. Божья любовь освещает наш путь Сегодняшний отрывок из Евангелия (Ин 1,1-18) напоминает о том, как сильна Божья любовь, которую ничто не побеждает и которая, несмотря на препятствия и отвержения, продолжает сиять ...

По словам Папы Франциска, международное сообщество должно действовать решительно, добиваясь того, чтобы в конфликтах соблюдалось гуманитарное право.

Епископ Рима осудил удары по гражданской инфраструктуре, когда в результате военных действий гибнут мирные жители и разрушаются школы, больницы, объекты жизнеобеспечения населения.

«Давайте не будем забывать, что война – это всегда поражение, всегда!», – призвал Святейший Отец.