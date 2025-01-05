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Сектор Газа (2024 г.) Сектор Газа (2024 г.)  (AFP or licensors)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа призвал соблюдать гуманитарное право в конфликтах

В полдень 5 января, приветствуя паломников после чтения молитвы «Ангел Господень», Святейший Отец призвал верующих продолжать «молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме, Судане».

София Халходжаева  

По словам Папы Франциска, международное сообщество должно действовать решительно, добиваясь того, чтобы в конфликтах соблюдалось гуманитарное право.

Епископ Рима осудил удары по гражданской инфраструктуре, когда в результате военных действий гибнут мирные жители и разрушаются школы, больницы, объекты жизнеобеспечения населения.

«Давайте не будем забывать, что война – это всегда поражение, всегда!», – призвал Святейший Отец.

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05 января 2025, 12:48

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