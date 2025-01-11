Папа встретился с делегатами Covirán

11 января Папа Франциск встретился в Ватикане с делегацией испанской сети супермаркетов Covirán по случаю её 65-летия. Кооператив, названный в честь покровительницы Гранады Богородицы Скорбящей, действует согласно принципам социального учительства Церкви, имея более 2750 филиалов в Португалии, Гибралтаре, Экваториальной Гвинее и Кабо-Верде.

«Я с интересом ознакомился с работой, которую вы проводите как компания и как фонд, – отметил в обращении к гостям Епископ Рима. – Это сочетание кажется мне важным, ибо наша первая помощь обществу – ценить то, что у нас есть, предоставляя профессиональные услуги, которые отвечают реальным потребностям людей и обеспечивают устойчивое развитие. Отсюда можно предложить помощь тем, кто из-за стихийных бедствий, войны, инвалидности или социальной изоляции нуждается в дополнительной поддержке».

Святейший Отец дал кооперативу из Гранады три рекомендации: первая – «сотрудничать, объединять усилия, составлять мозаику, где каждая деталь важна, но в то же время осознавать, что именно в целом проявляется красота работы». Вторая – молитвенно обращаться к Пресвятой Деве Марии, «мотиву и образцу этих усилий, преданно вверять себя ей в этом деле, подражать ей в духе, который должен руководить нашей работой».

«Что может быть лучше лозунга для такого учреждения, как ваше, если люди будут говорить, что вы обращались с ними по-матерински?»

В-третьих, и магазинах, и в офисах следует помнить о «страданиях мира, которые Иисус претерпел вплоть до Голгофы», подчеркнул Епископ Рима:

«Это Ему мы служим, это Его мы поддерживаем в наших начинаниях и хотим в этом подражать Его Пресвятой Матери, проникаясь её болью. Да благословит вас Господь и да защитит Пресвятая Дева».