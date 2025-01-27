Папа призвал искоренить антисемитизм и религиозные гонения

В полдень 26 января, приветствуя паломников после чтения молитвы Angelus, Папа напомнил о 80-й годовщине освобождения немецкого нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау и призвал искоренить антисемитизм и религиозные гонения.

София Халходжаева

Епископ Рима подчеркнул, что уничтожение миллионов евреев и людей других вероисповеданий во время Второй мировой войны не должно быть ни забыто, ни отрицаемо. Упомянув венгерскую поэтессу Эдит Брук, пережившую Холокост, Святейший Отец призвал помнить о многих христианах, в том числе о многочисленных мучениках Второй мировой войны. «Давайте вместе трудиться, дабы искоренить антисемитизм, а также все формы дискриминации и религиозных гонений. Давайте вместе строить более братский, более справедливый мир, воспитывая в молодёжи сердце, открытое для всех, в свете братства, прощения и мира», – призвал Епископ Рима.

Упомянув о конфликте в Судане, начавшемся в 2023 году, Папа отметил, что речь идёт о тяжелейшем гуманитарном кризисе с драматическими последствиями также для Южного Судана и призвал стороны к переговорам. «Мне близки народы обеих стран, и я призываю их созидать братские, солидарные отношения и избегать любого насилия или инструментализации». Международное сообщество должно оказать необходимую гуманитарную помощь перемещенным лицам и помочь воюющим сторонам быстро найти путь к миру.

Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуацией в Кататумбо (Колумбия), где около 300 000 человек стали вынужденными переселенцами в результате конфликта и столкновений между вооруженными группировками.

Говоря о Всемирном дне прокаженных, Папа Франциск призвал всех, кто заботится о них, продолжать усилия и помогать излечившимся полноценно вернуться в общество.

Епископ Рима особо приветствовал журналистов и представителей СМИ, присутствующих на Юбилее мира коммуникации, а также участников Каравана мира, организованного молодежным Католическим действием.