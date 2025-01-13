Папа призвал цыган Испании стать паломниками надежды

Папа Франциск и представители народов рома и синти на аудиенции в Ватикане (2019 г.) (ANSA)

12 января Папа Франциск обнародовал послание, приуроченное к 600-летию прибытия цыганского народа в Испанию.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напоминает о долгой истории страданий, сопровождавшей этот народ, включая периоды отчуждения и маргинализации. Несмотря на это Бог неизменно близок к цыганам, особенно в самые трудные времена, подчёркивает Святейший Отец и обращается к ним с призывом:

«Своими словами, делами и братством будьте паломниками надежды для многих людей, потерявших радость жизни».

В документе выражается признательность за усилия по интеграции цыган в испанское общество. Хотя достигнуты значительные успехи, по-прежнему остаются предубеждения и боль, которые нужно преодолеть. Многие цыганские семьи не знают, как помочь своим детям в трудной ситуации, молодёжи трудно найти работу, а женщины подвергаются дискриминации как в семье, так и в обществе.

Епископ Рима напоминает о знаменитой речи св. Павла VI, прозвучавшей в 1965 году в Помеции перед тысячами цыган со всего мира; тогда Папа Монтини сказал, что этот возлюбленный Богом народ находится в сердце Церкви. Святейший Отец отмечает, что Церковь продвигает открытое и гостеприимное отношение к цыганам, и Господь вознаградит великодушие тех, кто трудится на благо цыганской общины.

Папа обращает внимание на ценности, которые цыгане Испании могут предложить обществу: уважение к старшим поколениям, важность семейных уз, забота о творении, умение сохранять радость даже посреди невзгод. В этих ценностях – не только евангельских, но и пророческих – крайне нуждается современный мир, где часто преобладают материализм и индивидуализм.

Епископ Рима призывает цыган к активному участию в жизни Церкви и общества. Подчёркивая важность совместного пути, Папа предлагает им идти в единстве с епископами и церковными организациями; через единство и общение сила Евангелия может очистить и обогатить культурные и духовные ценности.

Святейший Отец упоминает блаженных цыган Эмилию Фернандес Родригес и Сеферино Хименеса Малью, ставших символами веры и жизни для своего народа: они рисковали жизнью и погибли из любви к Богу и ради блага других. Их пример смирения и мужества в тяжёлые времена напоминает о важности молитвы и встречи с Богом – источником радости, братства, надежды и любви.

В конце послания Папа Франциск заверяет в молитвах цыганский народ Испании, преподаёт благословение и просит о молитве.