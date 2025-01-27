Папа призвал церковных коммуникаторов быть сеятелями надежды

Утром 27 января Папа Франциск принял в Ватикане епископов, священников, монашествующих и мирян, ответственных за служение в области коммуникации в своих поместных Церквах.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к участникам встречи, Епископ Рима подчеркнул, что она проходит на завершение Юбилея мира коммуникации и открывает возможность переосмыслить методы работы: каким образом церковная коммуникация может стать источником надежды среди отчаяния и разделений, альтернативой привычным корпоративным подходам к продвижению информации?

Церковная коммуникация должна передавать христианский взгляд на мир в духе надежды и любви; она – свидетельство близости Царства Божьего, которое является чудом, доступным каждому человеку и народу, отметил Папа. Даже через человеческую слабость и несовершенство можно донести послание добра и надежды, предлагая иную перспективу будущего.

Святейший Отец затронул вызовы современности, такие как рост фанатизма и разобщённость. Коммуникаторы призваны искать способы объединения и «строить мосты», создавая пространство для подлинных взаимоотношений, открытых для всех. Церковь должна выходить за свои пределы, чтобы обрести себя и укрепить надежду; её голос, передающий гармонию, должен быть конкретной заменой «новых Вавилонских башен», где все говорят, но не понимают друг друга, подчеркнул Папа:

«То, что для вас является институциональным служением, – это призвание каждого христианина, каждого крещёного человека. Каждый христианин призван видеть и рассказывать истории добра, которые скверная журналистика пытается стереть, предоставляя место лишь злу».

Частная аудиенция в Ватикане 27 января 2025 г.

Епископ Рима призвал к укреплению сотрудничества на континентальном и мировом уровне, созданию «сетей добра» через креативность, вдохновлённую Евангелием. Такие сети не должны ограничиваться цифровыми технологиями, но объединять знания, ресурсы и усилия для создания пространства подлинного общения. Вместо того, чтобы превращать технологию в идола, необходимо сотрудничество и развитие «естественного интеллекта», подчеркнул Святейший Отец, отметив, что коммуникация – это не тактика, не техника, а деяние любви, требующее ежедневных усилий, терпения и веры.

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил её участников за труд и призвал смело и радостно продолжать благовестие, делясь с миром историями надежды.