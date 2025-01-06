Папа Франциск поздравил с Рождеством Восточные Церкви

После чтения молитвы «Ангел Господень» в праздник Богоявления Святейший Отец поздравил с Рождеством Восточные Церкви.

София Халходжаева

«Я рад обратиться с самыми теплыми пожеланиями к церковным общинам Востока, которые завтра празднуют Святое Рождество», – сказал Епископ Рима и заверил в молитвах о тех, кто страдает в результате продолжающихся военных конфликтов.

«Иисус, Князь мира, да принесет всем мир и спокойствие!»

Приветствуя паломников на площади Святого Петра, Папа напомнил, что в праздник Богоявления отмечается Всемирный день детей-миссионеров, который в этом году проходит под девизом «Пойдите и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». «Я приветствую детей, юных миссионеров мира, и призываю к молитве и солидарности на благо их сверстников с других континентов», – сказал Святейший Отец.

Папа также призвал всех верующих продолжать молиться о мире «в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и во всех воюющих странах».