Папа посетил офис гуманитарного фонда «Fondazione Roma»

Вечером 11 января Папа Франциск посетил римскую штаб-квартиру благотворительного фонда «Fondazione Roma», расположенную в историческом Палаццо Шарра Колонна на улице Виа дель Корсо. Святейшего Отца тепло встретили президент фонда Франко Парасасси, члены администрации и их родственники.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Во время визита Папа освятил небольшую часовню внутри здания, а затем выступил с краткой речью, в которой поблагодарил фонд за его вклад в различные гуманитарные проекты. Епископ Рима подчеркнул важность принципа безвозмездности во всех сферах, и в частности в области культуры. Он также отметил, что чувство юмора должно сопровождать повседневную жизнь каждого человека, сославшись на молитву св. Томаса Мора, которую он сам регулярно читает.

«Fondazione Roma» продвигает многие гуманитарные и медицинские начинания не только в Италии, но и за рубежом. Папе Франциску были представлены проекты, реализованные в Аргентине, Того, Украине, Ливане и Палестине. В Аргентине фонд оказал помощь жителям провинции Буэнос-Айрес, пострадавшим от разрушительного урагана. В Того было доставлено ультразвуковое оборудование для беременных женщин. В Палестине, особенно в районе Вифлеема, фонд активно поддерживает развитие социальных и медицинских услуг. В Ливане и Украине деятельность фонда направлена на помощь жителям, страдающим от войны. Все эти проекты, по словам Франко Парасасси, реализуются при поддержке Католической Церкви, фонда «Каритас» и Римской епархии, при участии таких организаций, как Общество св. Петра.