Папа: помощь монахиням в обучении и служении — важная миссия

Утром 22 января Папа Франциск принял в Ватикане на частной аудиенции членов совета директоров благотворительного фонда им. Конрада Хилтона («Hilton Foundation»). В своей речи Святейший Отец подчеркнул важность миссии фонда, направленной на продвижение человеческого достоинства, особенно в эпоху, когда число бедных и обездоленных растёт.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Папа отметил, что члены фонда выбрали путь активного участия, следуя примеру Доброго самарянина: Иисус через притчу о Добром самарянине призывает нас заботиться о нуждающихся, становиться ближними для тех, кто в беде, и помогать им подняться, ведь это служит благу всего общества. Папа отметил, что смотреть на человека свысока допустимо лишь в одном случае — чтобы протянуть руку и помочь ему подняться.

Благотворительный фонд Конрада Хилтона служит примером того, как щедрость и преданность своему долгу могут изменить жизнь людей в уязвимых ситуациях. Его проекты охватывают образование, здравоохранение, помощь беженцам и борьбу с бедностью.

Папа подчеркнул, что наследие Конрада Хилтона включает важную задачу для фонда — помогать монахиням в их служении бедным и уязвимым. «Миссия монахинь — служить последним, а не быть чьими-то служанками», — добавил он, отметив недопустимость устаревших подходов. Призывая к переменам, Папа подчеркнул, как важно, чтобы фонд продолжал свою работу, помогая Церкви избавиться от устаревших клерикальных подходов. Папа выразил благодарность за то, что фонд уже вносит значительный вклад в эти преобразования, помогая монахиням в их профессиональном и духовном росте, а также улучшая их положение в Церкви. «Важно, чтобы сестры имели возможность учиться и развивать свои навыки. Работа на передовой, на окраинах, среди самых обездоленных требует людей подготовленных и опытных», — добавил он.

В завершение встречи Епископ Рима поблагодарил фонд за преданность делу и призвал продолжать строить мир, в котором каждый человек может жить с достоинством. «Вместе мы можем помочь зажечь надежду в сердцах тех, кто чувствует себя одиноким и оставленным», — сказал Святейший Отец, завершая обращение благословением гостей и просьбой о молитве.