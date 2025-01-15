Папа: помолимся об обращении сердец производителей оружия

В конце общей аудиенции 15 января Папа Франциск тепло приветствовал молодёжь, больных, стариков и молодожёнов, призвав их «щедро свидетельствовать о вере в Христа, Который освещает жизненный путь».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к тысячам паломников в Зале Павла VI, Святейший Отец сказал:

«Позавчера в горнодобывающем районе штата Качин в Мьянме оползень разрушил многие дома, в результате чего есть жертвы, люди пропали без вести и был нанесён значительный ущерб. Я духовно близок к пострадавшим от этого бедствия, молюсь о погибших, об их семьях. Да не останутся без поддержки и сострадания международного сообщества эти братья и сёстры, переживающие тяжелое испытание».

Епископ Рима призвал верующих не забывать о многострадальной Украине, Мьянме, Палестине, Израиле и многих других странах, охваченных войной.

«Помолимся о мире. Война – это всегда поражение. И ещё, пожалуйста, будем молиться об обращении сердец производителей оружия, потому что своим товаром они помогают убивать».