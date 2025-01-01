Папа: помолимся о прекращении боевых действий на всех фронтах

После чтения молитвы Angelus Папа Франциск тепло приветствовал паломников, поздравил их с Новым 2025 годом, а также поблагодарил президента Итальянской Республики «за память в его послании к итальянскому народу», заверив в молитвах.

София Халходжаева

По инициативе Павла VI первый день года стал Всемирным днем мира, напомнил Папа, и в этом году – в связи с Юбилеем – он характеризуется особой темой прощения долгов:

«Первым, кто прощает долги, является Бог. Мы всегда просим Его о прощении в молитве “Отче наш”, упоминая о своих грехах и обязуясь в свою очередь простить тех, кто нас обидел. Юбилей призывает перенести это прощение на социальный уровень, дабы ни один человек, ни одна семья, ни один народ не был угнетаем долгами. Поэтому я призываю правителей государств с христианскими традициями подать хороший пример, аннулировав или максимально сократив долги беднейших стран».

Епископ Рима приветствовал участников акции «Мир во всех странах», организованной Общиной св. Эгидия:

«Я благодарен за все молитвенные и миротворческие инициативы, продвигаемые во всех частях света епархиальными и приходскими общинами, ассоциациями, движениями и церковными группами, такими как Национальный марш за мир, прошедший вчера в Пезаро».

Святейший Отец выразил признательность всем, кто во многих зонах конфликтов трудится над диалогом и переговорами. «Помолимся, дабы на всех фронтах прекратились боевые действия и все силы были направлены на достижение мира и примирения. Я думаю о многострадальной Украине, Газе, Израиле, Мьянме, Северном Киву и о многих народах, охваченных войной. <…> Братья и сестры, война разрушает. Она всегда разрушает! Война – это всегда поражение», – подчеркнул Папа Франциск.