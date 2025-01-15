Культура заботы. Папа встретился с «Каритас»

Утром 15 января Папа Франциск встретился в Ватикане с президентами и национальными директорами фонда «Каритас» Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта встреча, посвящённая укреплению культуры заботы, прошла в рамках второго образовательного семинара, организованного этими фондами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Святейший Отец подчеркнул важность концепции заботы, которая в словаре испанского языка трактуется как «охрана, защита, опека». Однако существует и другое значение этого слова: «Знак, который в военное время по приказу военного командования ставят у въездов в деревни или у дверей домов, чтобы солдаты их не повредили». Кроме того, о небесной защите говорят библейские тексты, – пророк Иезекииль (9,4) и Книга Откровения (7,3). Папа отметил, что Господь призывает нас, своих посланников, запечатлеть знак креста на челе тех, кто обращается в «Каритас» с болью и горем, страдая от несправедливости.

Папа призвал участников встречи видеть в каждом нуждающемся брата во Христе, напомнив, что забота является выражением любви Спасителя:

«Это значит увидеть в нём открытую рану Искупителя, Который протягивает Свою руку, дабы мы познали тайну Его воплощения».

Забота, отметил Святейший Отец, – это не просто обязанность, а «Божественный термин»; это Сам Христос, запечатлённый в каждом человеке, в тех, кто хочет быть носителем Его любви, проявляя «малые жесты милосердия и заботы».

В конце встречи Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь вознаградил усилия благотворительного фонда «Каритас», а Святой Дух направлял его труды:

«Да покроет вас Пречитая Дева своим покровом, чтобы у неё вы научились нести заботу и защиту всем людям».