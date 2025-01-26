Папа: Католическая Церковь примет любую общую дату Пасхи

25 января, в праздник Обращения св. Павла и по случаю 58-й Недели молитв о единстве христиан, Папа Франциск возглавил богослужение Вечерни в базилике Св. Павла вне Стен.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 14/09/2023 Папа: подлинный экуменизм реализуется в пути Утром 14 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников XXVI Экуменического коллоквиума во имя св. Павла, – международной инициативы, зародившейся после ...

В своей проповеди Епископ Рима отметил ценность христианской надежды, которая поддерживает даже в самые тяжёлые моменты, и призвал всех верующих укреплять стремление к единству.

Напомнив о евангельском эпизоде встречи Иисуса с Марфой после смерти её брата Лазаря, Святейший Отец подчеркнул, что Христос не только возвращает надежду, но и становится источником жизни даже тогда, когда она кажется утраченной. «Ты веришь в это?»: с этим вопросом, заданным Марфе, Господь обращается ко всем. Именно эта вера способна возродить надежду, поднимая нас из пепла испытаний, разочарований и утрат.

Епископ Рима подчеркнул, что надежда всегда верна, ибо зиждется на Божьей любви, излитой в сердца людей. Надежда – центр Юбилейного года – особенно важна для христианских общин, которые иногда сталкиваются с разочарованием и усталостью на пути к единству. Однако Господь всегда присутствует и даёт силы для продолжения совместного паломничества.

Представители христианских церквей на Вечерне в базилике Св. Павла вне Стен (Рим, 25 января 2025 г.)

Святейший Отец напомнил о 1700-летии Первого вселенского собора в Никее, которое отмечается в этом году. Этот юбилей – не только память о прошлом, но и призыв к укреплению единства среди христиан, к укреплению связей и преодолению разногласий. Никейский Символ веры, одобренный тем собором, продолжает объединять христиан разных традиций, храня общие корни веры.

В контексте Юбилея 2025 года Папа отметил провиденциальное совпадение: в этом году Пасха празднуется в один день по григорианскому и юлианскому календарям. Это должно стать стимулом к решительным шагам на пути к единству, включая согласование общей даты празднования Пасхи. Папа Франциск заверил, что Католическая Церковь готова принять любую общую дату, которая будет согласована всеми сторонами.

Вечерня в базилике Св. Павла вне Стен (Рим, 25 января 2025 г.)

Поблагодарив представителей различных христианских конфессий, участвовавших в богослужении, Епископ Рима отметил важность совместной молитвы, которая укрепляет веру и дружбу. Все верующие, подобно апостолу Павлу, призваны стать носителями надежды для тех, кто сталкивается с трудностями и страданиями.

«В Иисусе надежда всегда возможна. Он также поддерживает надежду на совместный путь к Нему», – подчеркнул Папа и обратился к присутствующим с вопросом: «Вы верите в это? Верите ли вы в надежду и единство, которые не разочаровывают?» Эти слова Святейший Отец оставил как напоминание о великом христианском призвании – свидетельствовать о Единородном Сыне Божьем, источнике всякой нашей надежды.