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ПАПА РИМСКИЙ

Папа: инвестиции во благо ближнего приносят наибольшую прибыль

«Наш паломнический путь в этом мире напоминает, что мы в нем не хозяева, а хранители»: Папа Франциск подчеркнул это в обращении к делегации Веронского католического фонда, поясняя суть Юбилейного года и его девиза – «Паломники надежды».

Ольга Сакун - Град Ватикан Читайте также 04/12/2024 «Игры» в войну и бизнес смерти Слова Франциска и доклад СИПРИ об увеличении доходов от индустрии вооружений. 21/11/2020 Папа: экономика должна быть поставлена на служение жизни Веронский фонд, у первоистоков которого стоит социальное учительство Церкви, действует в различных общественных сферах, поддерживая волонтерство, культурно-образовательные начинания и акции солидарности в сотрудничестве с епархией Вероны. С одобрением отзываясь об этих обязательствах фонда, Папа отметил, что слово «католический» в его названии означает, что он приносит пользу «всегда и всем». «Деньги приносят больше прибыли, когда их инвестируют во благо ближнего», - сказал Папа и с горечью констатировал, что в некоторых странах самыми выгоднями считаются инвестиции в индустрию вооружений: «Инвестировать для того, чтобы убивать. Какое безумие! Это не приносит никакой пользы людям», - подчеркнул Святейший Отец.