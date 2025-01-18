Папа: инвестиции во благо ближнего приносят наибольшую прибыль
Ольга Сакун - Град Ватикан
Веронский фонд, у первоистоков которого стоит социальное учительство Церкви, действует в различных общественных сферах, поддерживая волонтерство, культурно-образовательные начинания и акции солидарности в сотрудничестве с епархией Вероны. С одобрением отзываясь об этих обязательствах фонда, Папа отметил, что слово «католический» в его названии означает, что он приносит пользу «всегда и всем». «Деньги приносят больше прибыли, когда их инвестируют во благо ближнего», - сказал Папа и с горечью констатировал, что в некоторых странах самыми выгоднями считаются инвестиции в индустрию вооружений: «Инвестировать для того, чтобы убивать. Какое безумие! Это не приносит никакой пользы людям», - подчеркнул Святейший Отец.