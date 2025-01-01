Папа Франциск: забота о жизни – основа цивилизации мира

Утром 1 января, в праздник Пресвятой Богородицы и в 58-й Всемирный день мира, Папа Франциск возглавил Святую Мессу в Ватиканской базилике. В своей проповеди он призвал верующих задуматься о тайне Рождества Христова и защите жизни самых уязвимых.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В первый день нового года верующие обращают взоры к Богородице, чья материнская забота неизменно указывает путь к её Сыну, подчеркнул Папа. Праздник Пресвятой Девы вновь погружает нас в тайну Рождества – воплощения Бога среди людей. Апостол Павел выразил эту тайну простыми словами: «Бог послал Сына Своего, Который родился от женщины» (Гал 4,4). Эта фраза – «рождённый от женщины» – раскрывает глубокую истину о подлинном вочеловечении Бога через материнское лоно. В современном мире существует искушение создать себе «абстрактного бога», связанного с какой-то смутной религиозной идеей, с каким-то мимолетным позитивным чувством. Однако Христос, родившийся от женщины, совершенно конкретен: Он имеет лицо, имя, Он призывает нас к живым отношениям с Собой.

Примечательно, что Божественная Премудрость, как отмечает св. Людовик Мария Гриньон де Монфор, «не пожелала прийти к людям напрямую, хотя могла бы это сделать, но предпочла прийти через Пресвятую Деву», напомнил Папа. Более того, Христос не явился в мир сразу взрослым человеком, независимым от других, но пришёл как беззащитный младенец, нуждающийся в материнской заботе и питании. На протяжении всей земной жизни Он следовал этому пути смиренной малости. Иисус не поддался искушению использовать Божественное могущество для великих знамений и власти над людьми, но являл любовь Божию через красоту Своей человечности: жил среди людей, разделял их повседневную жизнь с её трудами и мечтами, проявлял сострадание к телесным и душевным страданиям, открывал глаза слепым и укреплял растерянных сердцем. Господь неизменно близок к людям, Он милосерд и сострадателен.

Святая Месса праздника Пресвятой Богородицы Марии (Ватикан, 1 января 2025 г.)

Епископ Рима подчеркнул, что Пресвятая Дева Мария, скромная девушка из Назарета, постоянно возвращает наш взор к тайне Своего Сына. Она напоминает, что Иисус приходит во плоти, и потому привилегированное место встречи с Ним – это прежде всего наша жизнь, наша уязвимая человечность, наши ближние.

Святейший Отец призвал верующих подражать Божьей Матери, находя величие Бога в малом, заботиться о каждом человеке с момента зачатия до естественной смерти, особенно о тех, чья жизнь наиболее уязвима: о нерождённых, о детях, страждущих, бедных, стариках, одиноких, умирающих. Это стремление, исходящее из материнского сердца Марии, особенно актуально во Всемирный день мира: забота о жизни, исцеление её ран, возвращение достоинства каждому «рождённому от женщины» – это фундаментальная основа для созидания цивилизации мира, подчеркнул Епископ Рима:

«Матерь Божия и наша Матерь, ждёт нас в прямо яслях. Как и пастухам, она показывает нам Бога, Который всегда изумляет, Который приходит не в небесном сиянии, а в простоте яслей. Вверим же ей этот новый Юбилейный год, все наши вопросы, тревоги, страдания, радости и всё, что у нас на сердце. Она – наша Матерь. Вверим ей весь мир, дабы вновь зародилась надежда и наконец наступил мир для всех народов Земли».