Папа Франциск вновь призвал молиться о мире

В конце общей аудиенции 22 января Папа Франциск тепло приветствовал тысячи паломников в Зале Павла VI и обратился к молодёжи, больным, старикам и молодожёнам. «В эти дни молитв о христианском единстве я прошу вас взывать к Триединому Богу о полном общении всех учеников Христа», – сказал Епископ Рима.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец заверил в духовной близости жителей Лос-Анджелеса, «которые очень пострадали от пожаров, опустошивших целые районы и общины»:

«Пусть Богоматерь Гваделупская ходатайствует за всех этих жителей, чтобы они могли быть свидетелями надежды через силу разнообразия и творчества, которыми они славятся во всем мире».

«Не будем забывать о многострадальной Украине, – призвал Папа. – Не будем забывать о Палестине, Израиле и Мьянме. Помолимся о мире. Война – это всегда поражение. Каждый день я говорю по телефону с приходом Газы, и вчера они сказали, что счастливы! В местном приходе и колледже нашли приют 600 человек. <…> Будем же молиться о Газе, о мире во многих других уголках земли. Никогда не будем забывать, что война – это всегда поражение, и наживаются на ней производители оружия. Прошу вас, помолимся о мире».

Обращаясь к польским паломникам, Святейший Отец призвал их выразить особую любовь и благодарность старшим родственникам по случаю национального праздника бабушек и дедушек:

«Пусть это станет поводом созидать и укреплять новый союз между поколениями. Прошу вас также помнить в молитвах о пожилых людях Украины, переживающих трагедию войны».