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ПАПА РИМСКИЙ

Папа Франциск окрестил 21 младенца

В воскресенье 12 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск совершил в Сикстинской часовне Святую Мессу, на которой окрестил 21 новорождённого ребёнка из семей ватиканских сотрудников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Важно, чтобы дети чувствовали себя хорошо и комфортно, потому что сегодня командуют они, а мы должны служить им с помощью Таинства и молитвы», – отметил Епископ Рима, попросив матерей покормить малышей, если они проголодаются, и переодеть их, если им станет жарко.

«Сегодня каждый из вас, родителей, и сама Церковь преподносят величайший дар: дар веры детям. Давайте же отправимся в путь во имя Отца, Сына и Святого Духа!»

В начале литургического обряда Таинства Крещения Папа Франциск обратился к участникам Мессы, указывая на будущих маленьких христиан:

«Вознесём молитвы Господу, дабы они возрастали в вере, в истинной человечности, в семейной радости».

Крещение детей в Сикстинской часовне (Ватикан, 12 января 2025 г.)
Крещение детей в Сикстинской часовне (Ватикан, 12 января 2025 г.)
12 января 2025, 12:13

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