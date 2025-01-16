Папа Франциск о священническом призвании и братстве

Утром 16 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане священников и наставников Аргентинской священнической коллегии в Риме. В ходе встречи Папа размышлял о призвании и вдохновении, которое можно черпать из примера св. Хосе Габриэля дель Росарио Брочеро, известного аргентинского пастыря.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Епископа Рима, призвание священника – это не просто путь к спасению, а глубокое выражение Божьей любви и Его замысла для каждого пресвитера.

«Мы должны твёрдо принять эту священническую идентичность, проникнуться тем, что наше призвание – не придаток, не средство для достижения иных, пусть и благочестивых, целей, таких как спасение себя. Ни в коем случае. Призвание – это Божий замысел о нашей жизни. Это то, что Бог видит в нас, что движет Его взором любви. В определённом смысле это Его любовь к нам, – именно в ней коренится наша подлинная сущность».

Так называемая «церковная карьера» должна восприниматься как полное самопожертвование ради служения Евангелию. Св. Хосе Брочеро «трудился на благо ближнего до последнего мгновения жизни», что и должно быть ориентиром для современных пресвитеров.

Особое внимание Папа уделил теме братства среди священников и связи с поместным епископом. Взаимопомощь, искренность в отношениях между собратьями, регулярная исповедь – это ключевые аспекты реализации своего призвания.

В конце речи Епископ Рима подчеркнул значимость Пресвятой Евхаристии в жизни священника, приводя в пример святого о. Брочеро, который ради совершения литургии был готов ночевать под открытым небом. Папа пожелал участникам встречи Божьего благословения и попросил молиться за него перед Господом.