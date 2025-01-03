Папа Франциск о пути надежды и радости в Юбилейном году

3 января Папа Франциск принял в Ватикане группу молодых людей из Итальянского союза слепых и слабовидящих. Поздравив гостей с началом Нового года, Святейший Отец пожелал им духовного и личностного роста, а также укрепления дружбы.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В своей речи Епископ Рима подчеркнул значение Юбилейного 2025 года, который приглашает всех верующих встать на путь надежды и духовного преображения. Быть паломником – значит направляться к святым местам, отметил Папа и пожелал христианам, вне зависимости от возраста, всегда сохранять устремлённость к этой благой цели.

На протяжении всего Юбилейного года целью паломнического пути будут Святые врата: они «представляют собой Иисуса Христа, Его тайну спасения; они открывают путь в новую жизнь, освобождённую от рабства греха и дарующую возможность любить и служить Богу и ближнему», ‒ отметил Папа.

Особое внимание Святейший Отец уделил радости, наполняющей сердце и приносящей мир; эту радость может даровать лишь Христос. Пьер Джорджо Фрассати, Карло Акутис, Франциск и Клара Ассизские, Тереза из Лизье – это живые примеры «паломников надежды», посвятивших свою жизнь любви и служению ближним на дорогах Евангелия.

«Следуя этому пути, мы тоже становимся маленькими знаками надежды для тех, кто нас встретит», ‒ сказал в конце встречи Епископ Рима и преподал гостям апостольское благословение.