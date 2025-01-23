Папа Франциск: молитва и милосердие – сердце Юбилея

23 января Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане руководство и делегатов Фонда Всемирной молитвенной сети Папы Римского.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Обратившись к гостям, Папа Франциск поблагодарил их за служение и за то, что они с радостью воприняли его энциклику Dilexit nos, посвящённую человеческой и Божественной любви Сердца Христова.

«В ней вы найдёте обильную пищу, которая укрепляет духовность вашего апостольства, – подчеркнул Папа. – Мне особенно нравится, что вы называете свою духовность “путём Сердца”. В этом я вижу двойной смысл: это путь Иисуса, Его Святейшего Сердца, проходящий через тайны воплощения, страданий, смерти и воскресения; и одновременно это путь нашего сердца, израненного грехом, которое открывается навстречу любви и преображается ею. В этом путешествии Сердца нас всегда направляет Матерь, Мария: она предваряет нас в паломничестве веры и надежды, учит хранить в сердце слова и дела Иисуса. Не забывайте это слово – “хранить”. Как вы знаете, это деяние Святого Духа: ведь без живой воды Духа невозможно пройти путь сердца вместе со Христом».

Папа Франциск выразил надежду, что Всемирная молитвенная сеть внесёт важный вклад в проведение Юбилея Святого 2025 года и «поможет людям и общинам жить в духе Юбилея как паломничества, в котором неразрывно сочетаются молитва и сострадание, молитва и духовная близость к наименьшим, молитва и дела милосердия».