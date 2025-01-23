Папа Франциск: Юбилей как новый старт для автомобилистов

23 января Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с членами Автомобильного клуба Италии, который отмечает 120-летие своей деятельности.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напомнил делегатам, что каждый человек – это «паломник надежды», и призвал воспринимать жизнь как путь, целью которого являются братство, радость и истинное единство с Богом. Паломничество не лишено риска, но Юбилей Святого 2025 года может стать поводом для нового старта и перерасчёта жизненного пути, и главное в нём – определить цель и сосредоточить усилия на её достижении, не отвлекаясь на второстепенное.

Особое внимание Святейший Отец уделил образованию и защите окружающей среды. Обучать культуре уважения и безопасности на дорогах, начиная со школьных образовательных программ, – это ценным вклад в воспитание активной гражданской позиции. Достичь нулевой смертности на дорогах – не только программа, но прежде всего долг, подчеркнул Епископ Рима, отметив, что путешествовать – значит познавать, встречаться, а не страдать или идти навстречу гибели.

Частная аудиенция в Ватикане 23 января 2025 г.

В отношении экологии Папа заявил, что большое количество автомобилей, потребление невозобновляемой энергии и загрязнение окружающей среды серьёзно влияют на качество жизни. Именно поэтому так необходимы совместные усилия для развития устойчивой и доступной мобильности: технологии уже предлагают множество решений, и важно использовать их ради общего блага.

В конце встречи Папа благословил гостей, поблагодарил за многолетний вклад в безопасность и благополучие граждан, вверил деятельность клуба св. Христофору, покровителю автомобилистов, и попросил о молитве.