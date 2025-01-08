Папа: не будем забывать молиться о мире в Украине и на Св. Земле
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Обращаясь к тысячам паломников в Зале Павла VI, Святейший Отец сказал:
«Церковь приглашает каждого крещёного человека, созерцавшего славу Бога в Слове, ставшем плотью, отражать её свет собственной жизнью. Не будем забывать молиться о мире. Не забудем об истерзанной Украине, не забудем о Назарете, об Израиле. Давайте помнить обо всех странах, охваченных войной. Вознесём молитвы о мире. Будем помнить, что война – это всегда поражение».
Приветствуя польских паломников, Епископ Рима напомнил о просьбе св. Папы Иоанна Павла II: созидать цивилизацию любви и жизни.
«Продолжайте выполнять этот призыв Церкви как первоочередную задачу. С любовью защищайте жизнь на всех её этапах – от зачатия до естественной смерти. Воспитывайте своих детей в мудрости и благодати. Я благословляю вас от всего сердца».
В конце встречи в Зале Павла VI состоялось выступление цирковых артистов. Святейший Отец с благодарностью отметил, что их творчество наполняет зрителей радостью и весельем: в цирке мы смеёмся, как дети. «Я очень благодарен всем вам!» – сказал Папа Франциск.