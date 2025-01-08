Расписание богослужений Папы на январь и февраль

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал календарь богослужений под предстоятельством Папы Франциска на первые два месяца 2025 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В субботу 25 января, по случаю праздника Обращения св. Павла и 58-й Недели молитв о единстве христиан, в 17 часов 30 минут Папа возглавит богослужение Вечерни в базилике Святого Павла вне Стен.

26 января, в третье воскресенье рядового времени, в 9 часов 30 минут Епископ Рима совершит Святую Мессу в Ватиканской базилике. Согласно апостольскому посланию Папы Франциска Aperuit Illis от 30 сентября 2019 года, это воскресенье «посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению». В этот день отмечается Юбилей мира коммуникации, который будут праздновать профессионалы в сфере массмедиа: журналисты, видеомейкеры, графические дизайнеры, копирайтеры, PR-специалисты, менеджеры соцсетей, специалисты по аудио- и видеотехнике, типографы, IT-специалисты.

1 февраля Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике Первую вечерню праздника Сретения Господня. В богослужении, которое начнётся в 17 часов, примут участие монашествующие, – члены институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни.

9 февраля, в пятое воскресенье рядового времени, в 10 часов 30 минут Папа Франциск возглавит на площади Святого Петра в Ватикане Мессу по случаю Юбилея вооружённых сил, полиции и сил безопасности. В этом мероприятии примут участие военнослужащие и полицейские, сотрудники дорожной полиции, службы безопасности, ветераны, различные военные ассоциации, военные академии, капелланства и военные ординариаты, а также члены их семей.