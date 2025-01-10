Как больные дети могут помочь Папе Римскому

10 января Папа принял на аудиенции группу паломников, приехавших по случаю Юбилея из Вроцлава: юных пациентов онкогематологической клиники в сопровождении родителей, медицинского персонала, священника и организаторов паломничества, в числе которых посол Люксембурга в Польше.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Юбилейный год – это время, когда Бог «желает ниспослать нам особые милости», пояснил Папа и поделился с гостями своими чувствами:

«По дороге к вам я чувствовал радость в сердце, потому что у нас есть возможность подарить друг другу радость и любовь… Для меня вы, дорогие дети и подростки, знак надежды. По какой же причине? Потому, что я уверен: в вас пребывает Иисус. А там, где есть Он, есть надежда, которая не разочаровывает! Иисус взял на Себя наши страдания, потому что Он любил, и мы тоже через Его любовь можем соединиться с Ним, когда страдаем».

Это единение с Иисусом – доказательство дружбы с Ним, добавил Папа Франциск. Он попросил детей помочь ему в его служении Церкви. Но каким образом больные дети могут помочь Папе Римскому? Принося Богу свои молитвы и страдания, молясь в его намерениях, объяснил Папа Франциск.

«Я прошу вас также помолиться вместе со мной о тех детях – увы, их так много! – у которых нет возможности лечиться: они больны или ранены, но там нет лекарств, нет больницы, нет ни врачей, ни медсестер. Давайте помнить о них, давайте будем рядом с ними!».